Bật mí những món quà 8/3 tặng cô giáo

Chọn vải may áo dài rất đơn giản. Hãy chọn phù hợp theo lứa tuổi cũng như tính cách của cô giáo. Nếu là cô giáo trẻ, hãy chọn màu sắc sáng tươi, họa tiết trẻ trung. Còn đối với các cô đang trung tuổi thì những miếng vải đậm màu, hoa chùm to chắc chắn sẽ phù hợp với các cô hơn.

Dù là quà tặng cô giáo cũ hãy đang giảng dạy thì đây cũng là món quà phù hợp. Về việc này thì các phụ huynh là nữ chắc chắn sẽ lựa chọn rất nhanh chóng và chính xác.

Khăn quàng cổ

Giáo viên là người thường xuyên phải nói vì vậy mà bảo vệ cho cổ họng là điều cực kỳ cần thiết. Giọng cô có hay thì các em học sinh mới có được những bài giảng hay, tạo hứng thú trong việc học tập. Với ý nghĩa đó thì những chiếc khăn quàng cổ là tặng phẩm mà bạn không nên bỏ qua.

Khăn quàng cổ cũng là vật yêu thích của các cô giáo- Ảnh minh họa: Internet

Mùa nào thì bạn cũng có thể chọn khăn quàng cổ để tặng cô giáo và đặc biệt trong dịp 8/3 này cũng vậy. Đến lúc này, bạn hãy chọn những chiếc khăn mỏng nhẹ, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính cho người sử dụng. Bên cạnh đó, những chiếc khăn mỏng, dài để thắt nơ, trang trí thêm cho những bộ trang phục trơn cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Tặng nước hoa

Nếu như cô giáo của bạn hoặc con bạn sử dụng nước hoa thì hãy chọn món quà này để dành tặng cho cô nhân ngày 8/3. Mùi hương cơ thể tạo nên ấn tượng đối với người đối diện. Không chỉ giúp cô tự tin hơn khi đứng trên bục giảng mà cũng tạo sự thoải mái, dễ chịu khi cô giao tiếp với giáo viên.

Chọn nước hoa thật tinh tế- Ảnh minh họa: Internet

Chọn nước hoa phải là hàng chính hãng để thể hiện sự tôn trọng. Trong trường hợp gia đình bạn có điều kiện thì hãy lựa chọn sản phẩm này. Hoặc cũng có thể lựa chọn những chai nước hoa mini. Còn không, hãy cứ lựa chọn những món quà khác phù hợp hơn với túi tiền của mình.

Tặng kẹp tóc

Nếu bạn chưa biết chọn quà tặng cô giáo mầm non là gì thì kẹp tóc cũng là một gợi ý. Giáo viên mầm non thường xuyên phải tiếp xúc với các em bé nhỏ tuổi, hiếu động. Nhiều em chưa có được ý thức mình cần phải làm gì nên chăm trẻ mầm non khá vất vả.

Kẹp tóc giúp các cô nữ tính hơn - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu đối với giáo viên mầm non trước hết phải là quần áo, đầu tóc gọn gàng. Nhiều khi cô không thể xõa tóc lòa xòa để chăm các cháu được. Vì vậy những chiếc kẹp tóc luôn là người bạn đồng hành thân thiết của cô. Tùy vào tuổi tác, vóc dáng cũng như phong cách của từng giáo viên để chọn mua kẹp tóc phù hợp.

Tặng ví

Những chiếc ví thanh lịch luôn là vật dụng cần thiết đối với tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn ví thông thường để đựng tiền, giấy tờ, điện thoại. Hoặc cũng có thể lựa chọn những chiếc ví cầm tay nhỏ nhắn, thời trang để cô kết hợp cùng với các trang phục khác ngoài lúc đi dạy.

Ví cầm tay cũng là sự lựa chọn không tồi- Ảnh minh họa: Internet

Tặng mỹ phẩm

Là một người phụ nữ, ai cũng quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân và các cô giáo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc lựa chọn mỹ phẩm hiện nay cũng khó đấy nhé. Các cô cũng có gu riêng và phù hợp với những sản phẩm khác nhau.

Sản phẩm mỹ phẩm là vật dụng mà mọi phụ nữ đều thích- Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trước đây, có một thời gian, những cặp dầu gội được để trong hộp quà tặng đẹp để tặng cô thì bây giờ lại không phải là lựa chọn của nhiều người nữa. Có thể chọn tặng mỹ phẩm cho cô trong những trường hợp:

Bạn thân thiết với cô và biết cô đang dùng sản phẩm nào và lựa chọn.

Hoặc bạn có điều kiện mua được sản phẩm chăm sóc da cao cấp từ nước ngoài.

Giày dép

Trong những cuộc nói chuyện, trao đổi với cô giáo, hãy khéo léo để tìm hiểu về size giày dép mà cô đang đi là bao nhiêu để chọn được món quà ưng ý vào những dịp như 8/3. Rất đơn giản thôi, bạn có thể chia sẻ về việc cô thường xuyên phải đứng trên bục giảng thì cơ thể có bị ảnh hưởng không. Đặc biệt là bàn chân, để thoải mái cô hay đi loại giày dép nào và size bao nhiêu. Như vậy là có thể nắm được thông tin đầy đủ để chọn mua giày dép tặng cô.

Chọn giày dép phù hợp với phong cách của cô- Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy việc chọn quà 8/3 tặng cô giáo không hề khó một chút nào. Hãy lựa chọn những món quà thật ý nghĩa và thiết thực để dành tặng cho cô.