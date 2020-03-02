Những món quà 8/3 cho vợ thật ý nghĩa

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến quốc tế phụ nữ 8/3, cánh mày râu lại vò đầu bứt tóc không biết chọn quà 8/3 cho vợ sao cho vừa lòng đồng thời thật ý nghĩa và hợp ví tiền. Nếu bạn vẫn chưa có câu trả lời hay, hãy xem những gợi ý trong bài viết dưới đây để tham khảo thêm.

Nếu bạn vẫn chưa biết ngày quốc tế phụ nữ nên tặng gì cho vợ, hoa hồng chính là một món quà không người phụ nữ nào muốn chối từ cũng như thất vọng.

Túi xách là một vật dụng, phụ kiện quan trọng mà hầu như chị em thời hiện đại đều sở hữu. Có thể nói chiếc túi xách đựng tất cả thế giới phụ nữ trong đó, từ tiền cho tới đồ trang điểm hay điện thoại. Bạn thử để ý mà xem, chắc chắn lâu rồi vợ mình chưa mua một chiếc túi mới vì bận rộn, vì tiết kiệm. Do đó, ngày 8/3 chính là một dịp đặc biệt để bạn dành tặng cho người vợ thân yêu của mình một chiếc túi xách tiện dụng và hợp thời trang .

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, là đại diện cho vẻ đẹp tràn đầy sức sống của người phụ nữ. Hiếm có ai không thích hoa và không thích người khác tặng hoa. Hoa là một món quà được tặng cho người phụ nữ hầu như trong tất cả các dịp đặc biệt như 8/3, Valentine hay Nhà giáo Việt Nam,...

Son môi

Một trong những gợi ý quà tặng vợ mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn, đó chính là son môi với sắc màu tươi thắm, hợp với tính cách của vợ bạn. Phụ nữ ngày nay khi ra đường, không ai quên đánh một chút son môi cả. Son môi là bí kíp giúp chị em xinh đẹp và quyến rũ hơn. Do đó, son môi chính là món quà 8/3 cho vợ mà bạn nên cân nhắc lựa chọn.

Son môi là món quà giúp chị em xinh đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giày

Phụ nữ không ai không thích giày, thậm chí nhiều chị em còn có cả bộ sưu tập giày, nào là giày búp bê, giày cao gót, giày thể thao,.... Đôi giày theo chị em đi đến mọi nơi. Một đôi giày tốt và chất lượng sẽ giúp chị em chăm sóc đôi chân của mình tốt hơn. Do đó, nếu bạn chọn giày là quà 8/3 cho vợ, chắc chắn sẽ khiến cô ấy cảm động bởi sự quan tâm mà bạn dành cho cô ấy.

Nước hoa

Rất nhiều chị em thích nước hoa bởi nó thể hiện được mùi quyến rũ của riêng họ. Và tất nhiên, họ rất thích được tặng nước hoa vào những dịp đặc biệt như 8/3.

Nước hoa là một gợi ý tuyệt vời trong rất nhiều món quà 8/3 cho vợ. Bạn có thể chọn loại có mùi thơm dễ chịu, nhẹ nhàng của các loại hoa như hoa hồng hay lavender,....Nước hoa là món quà thể hiện sự tinh tế của bạn trong mắt vợ mình.

Tặng nước hoa 8/3 cho vợ thể hiện sự tinh tế của người chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhẫn

Nhẫn hình tròn là biểu tượng của sự gắn kết bền vững và tình yêu thương vô bờ bến mà bạn dành cho người bạn đời. Hãy dựa trên tính cách và độ tuổi của vợ để chọn một chiếc nhẫn phù hợp nhất.

Bữa tối ấm áp

Phụ nữ luôn là người nội trợ trong gia đình, từ việc nhà cho tới bếp núc. Do đó, cánh mày râu hãy nhân dịp đặc biệt này, tự tay vào bếp và chuẩn bị một bữa tối thật ngon, thật nhiều món mà vợ thích. Hai vợ chồng cùng ăn cùng ôn lại kỷ niệm, quả là tuyệt vời.

Hãy chuẩn bị một bữa tối thật ấm áp dành tặng cho vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm nến và hoa để trang trí cho không gian thêm lãng mạn. Không nhất thiết bạn phải nấu ngon như nhà hàng, chỉ cần tham khảo công thức trên mạng và nấu đúng cách là được. Quan trọng là tấm lòng bạn dành cho cô ấy.

Sách hoặc tiểu thuyết

Nếu bạn cảm thấy lựa chọn quà 8/3 cho vợ thật khó thì hãy nghĩ ngay đến sách hoặc tiểu thuyết. Đó thật sự là những món quà làm mới cả về tư duy và về tình cảm của 2 người. Hãy để ý xem vợ bạn thích đọc thể loại sách nào, như sách về gia đình, cuộc sống, nấu ăn hay ngôn tình, mẹo vặt,...

Sách là một món quà 8/3 ý nghĩa lại hợp túi tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nội y - Quà tặng ý nghĩa cho vợ 8/3

Nghe hơi ngại, đàn ông ai lại đi mua nội y. Nhưng sự thật thì, nội y chính là một món quà thể hiện được sự quan tâm và chăm sóc đối với người phụ nữ của mình. Không những vậy, đồ lót hay nội y còn làm mới danh sách các món quà tặng vẫn quen thuộc bấy lâu nay như hoa, nhẫn hay mỹ phẩm,....

Đồ dùng gia đình

Nếu bạn không có nhiều thời gian giúp vợ việc nhà thì hãy mua tặng cô ấy những đồ dùng gia đình thông minh và tiện ích. Chắc chắn đây sẽ là một món quà 8/3 cho vợ cực kỳ ý nghĩa.

Hy vọng qua bài viết này, cánh mày râu sẽ tự lựa chọn được những món quà 8/3 cho vợ thật ý nghĩa và hợp ý vợ từ những gợi ý mà chúng tôi chia sẻ. Chúc các bạn sẽ chuẩn bị những điều thật tuyệt vời cho người bạn đời của mình và mãi luôn hạnh phúc!