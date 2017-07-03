Những loại quả nên thắp hương trên bàn thờ để nhiều tài lộc

Đời sống 03/07/2017 16:17

Hoa quả là thứ không thể thiếu được trên bàn thờ với mong muốn cầu sự may mắn, thịnh vượng và bình yên trong gia đình. Vì vậy, gia chủ cần chọn đúng loại trái cây để có được phong thủy tốt và đạt được ước nguyện.

Ý nghĩa dâng hoa quả

Quả là kết tinh của trời đất, cội nguồn của mọi sự sống. Theo quan niệm của ông bà, “đơm hoa kết quả” chính là thể hiện mong muốn được viên mãn, đầy đủ và sung túc. Đồng thời, bàn thờ cũng là nơi trang trọng để chúng ta dâng lên những loại quả thơm ngon với mục đích thể hiện lòng thành kính với thần linh, tổ tiên và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình mình.

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Hoa quả dùng để thắp hương trên bàn thờ cần lựa chọn đúng phong thủy để cầu sự may mắn và sung túc cho gia chủ - Ảnh: Internet

Ý nghĩa về âm dương

Theo thuyết âm dương ngũ hành, năng lượng phong thủy của trái cây chính là sự đơm hoa kết trái. Chúng tượng trưng cho tuổi thọ, giàu có, thịnh vượng...

Do đó, khi lựa chọn hoa quả đặt lên bàn thờ, người dâng cúng cần phải có sự hiểu biết về ý nghĩa cũng như các tính chất dược liệu của chúng. Ngoài ra, nếu gia chủ muốn được phong thủy tốt thì cần chú ý đến màu sắc, con số và ý nghĩa biểu tượng của các loại trái cây cụ thể. Dưới đây là một số loại trái cây nên dâng lên bàn thờ.

Táo

Quả táo luôn gắn liền với ý nghĩa bình an, sức khỏe và hòa hợp trong gia đình. Trong Hán ngữ, chữ "táo" có âm thanh giống như chữ "hòa bình". Màu đỏ của loại quả này cũng được coi là điềm tốt, biểu thị cho sự may mắn và thịnh vượng. 

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Trái cây thơm ngon và màu sắc đẹp mắt sẽ mang lại nhiều may mắn và bình an trong gia đình - Ảnh: Internet

Lựu

Những loại quả có màu đỏ luôn được nhiều người ưa chuộng để dâng cúng thần thánh, tổ tiên. Vì vậy, ngoài táo, nhiều gia đình còn sử dụng quả lựu để đặt lên bàn thờ. Bởi vì, nó chứa nhiều hạt, mọng nước và ngon ngọt, tượng trưng cho khả năng sinh sản, thúc đẩy vận may về con cái và mang ý nghĩa “con đàn cháu đống”. 

Ngoài ra, lựu cũng tượng trưng cho hạnh phúc gia đình và sự may mắn. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, các cặp vợ chồng mới cưới nên treo các tác phẩm nghệ thuật gắn với hình ảnh quả lựu để thu hút sự may mắn và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

Đào

Trong phong thủy, quả đào là biểu tượng trái cây phổ biến nhất. Nó không chỉ mang ý nghĩa trường thọ mà còn tượng trưng cho sự giàu có và sung túc. Không chỉ vậy, đào còn được biết đến với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân bền vững. 

Nho

Nho tượng trưng cho sự phong phú về của cải vật chất và đại diện cho sự thành công. Đôi khi nó được sử dụng làm biểu tượng phong thủy giúp hóa giải các vấn đề về đường con cái, hóa hung thành cát.

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Thắp hương bằng các loại trái cây có múi lên bàn thờ cũng có thể xua đuổi xui xẻo, rước vận may vào nhà - Ảnh: Internet

Cam

Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người lựa chọn đặt quả cam lên bàn thờ. Bởi vì người ta tin rằng những loại trái cây có múi như cam, quýt, chanh đều có thể xua đuổi xui xẻo, rước vận may vào nhà. Nếu muốn gặp may mắn và thịnh vượng nên đặt 9 quả cam trong phòng khách hoặc phòng bếp.

* Thông tin mang tính tham khảo.

 

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