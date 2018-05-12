Những loại bánh thơm ngon không cần dùng lò nướng, món quà ý nghĩa dành cho Ngày của Mẹ

Trong Ngày của Mẹ (9/5) năm nay, thay vì mua quà đắt tiền bạn có thể tự tay làm tặng người mẹ thương yêu những chiếc bánh thơm ngon không cần lò nướng theo cách đơn giản sau đây.
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Ngày của Mẹ - tên tiếng Anh là Mother's Day - được tổ chức vào ngày Chủ nhật nhằm tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới.
Tuy chỉ mới du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu những vì ý nghĩa đặc biệt của nó nên đã được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Vào ngày này, những người con sẽ dành tặng cho mẹ những món quà giàu ý nghĩa từ vật chất cho đến tinh thần.
Năm nay, thay vì những món quà như quần áo, túi xách, mỹ phẩm... bạn có thể dành cho mẹ của mình một sự bất ngờ khi tự tay làm những loại bánh không cần lò nướng với cách thực hiện đơn giản sau.
Những loại bánh không cần dùng lò nướng dành cho Ngày của Mẹ
Bánh cookies chocolate
Nguyên liệu:
Đường bột: 150g
Chocolate đen: 50g
Sữa tươi: 100ml
Bơ đậu phộng: 100g
Bột cacao: 45g
Bơ: 110g
Yến mạch: 300g
Vani: 1 muỗng cà phê
Cách làm:
Bước 1: Đầu tiên, bạn cho đường trắng vào nồi, thêm bột cacao và trộn đều.
Bước 2: Sau đó, bạn lần lượt cho thêm bơ, sữa tươi, chocolate đen vào nồi rồi bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ khoảng 2 phút để hỗn hợp tan chảy.
Bước 3: Khi hỗn hợp đã tan chảy hết, bạn cho tiếp bột yến mạch vào và trộn đều tay.
Bước 4: Tiếp theo cho bơ đậu phộng và 1 muỗng cà phê vani vào khuấy đều đến khi hỗn hợp hơi sệt lại.
Bước 5: Cuối cùng, bạn dùng muỗng múc hỗn hợp bánh ra khay có lót sẵn một lớp giấy nến rồi ấn dẹp và để nguội là có thể thưởng thức.
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Bánh bông lan trứng muối
Nguyên liệu:
Bột bánh bông lan: 400g
Trứng gà: 4 quả
Bơ lạt: 70g
Trứng vịt muối: 10 quả
Phô mai: 1 hộp
Rượu trắng: 100ml
Chà bông
Cách làm:
Bước 1: Cho lòng đỏ trứng muối vào rượu trắng ngâm khoảng 10 - 20 phút để khử mùi tanh sau đó cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn.
Bước 2: Cho 70 bơ lạt vào nồi đun ở lửa nhỏ đến khi tan chảy hoàn toàn.
Bước 3: Cho bột bánh bông lan vào tô, thêm trứng gà và 150ml nước lọc rồi dùng máy đánh trứng hay phới trộn đều.
Bước 4: Khi hỗn hợp đã hòa quyện, bạn cho thêm bơ đã đun chảy vào và trộn đều.
Bước 5: Cho hỗn hợp vào khuôn bánh, đặt vào nồi hấp cách thủy trong khoảng 10 - 15 phút. Sau đó, cho thêm trứng muối lên trên mỗi bánh, hấp thêm 5 phút là bánh chín.
Bước 6: Cuối cùng, bạn cho thêm chà bông, phô mai lên mặt mỗi bánh là có thể dùng ngay.
Những chiếc bánh nhỏ xinh do chính tay đứa con thân yêu làm chính là món quà ý nghĩa và vô giá của mỗi người mẹ. Với những loại bánh không cần lò nướng ở trên, chúc các bạn thực hiện thành công và khiến người mẹ thân yêu của mình bất ngờ trong Ngày của Mẹ!