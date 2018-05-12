Những loại bánh thơm ngon không cần dùng lò nướng, món quà ý nghĩa dành cho Ngày của Mẹ

Tuy chỉ mới du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu những vì ý nghĩa đặc biệt của nó nên đã được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Vào ngày này, những người con sẽ dành tặng cho mẹ những món quà giàu ý nghĩa từ vật chất cho đến tinh thần.

Ngày của Mẹ - tên tiếng Anh là Mother's Day - được tổ chức vào ngày Chủ nhật nhằm tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới.

Năm nay, thay vì những món quà như quần áo, túi xách, mỹ phẩm... bạn có thể dành cho mẹ của mình một sự bất ngờ khi tự tay làm những loại bánh không cần lò nướng với cách thực hiện đơn giản sau.

Đường bột: 150g

Chocolate đen: 50g

Sữa tươi: 100ml

Bơ đậu phộng: 100g

Bột cacao: 45g

Bơ: 110g

Yến mạch: 300g

Vani: 1 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cho đường trắng vào nồi, thêm bột cacao và trộn đều.

Bước 2: Sau đó, bạn lần lượt cho thêm bơ, sữa tươi, chocolate đen vào nồi rồi bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ khoảng 2 phút để hỗn hợp tan chảy.

Bước 3: Khi hỗn hợp đã tan chảy hết, bạn cho tiếp bột yến mạch vào và trộn đều tay.

Bước 4: Tiếp theo cho bơ đậu phộng và 1 muỗng cà phê vani vào khuấy đều đến khi hỗn hợp hơi sệt lại.

Trộn đều bơ đậu phộng vào hỗn hợp - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, bạn dùng muỗng múc hỗn hợp bánh ra khay có lót sẵn một lớp giấy nến rồi ấn dẹp và để nguội là có thể thưởng thức.

Bánh cookies chocolate đã hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

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Bánh bông lan trứng muối

Nguyên liệu:

Bột bánh bông lan: 400g

Trứng gà: 4 quả

Bơ lạt: 70g

Trứng vịt muối: 10 quả

Phô mai: 1 hộp

Rượu trắng: 100ml

Chà bông

Cách làm:

Bước 1: Cho lòng đỏ trứng muối vào rượu trắng ngâm khoảng 10 - 20 phút để khử mùi tanh sau đó cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn.

Lòng đỏ trứng muối cần được ngâm trong rượu trắng để không bị tanh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho 70 bơ lạt vào nồi đun ở lửa nhỏ đến khi tan chảy hoàn toàn.

Bước 3: Cho bột bánh bông lan vào tô, thêm trứng gà và 150ml nước lọc rồi dùng máy đánh trứng hay phới trộn đều.

Dùng máy đánh trứng trộn đều hỗn hợp - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Khi hỗn hợp đã hòa quyện, bạn cho thêm bơ đã đun chảy vào và trộn đều.

Bước 5: Cho hỗn hợp vào khuôn bánh, đặt vào nồi hấp cách thủy trong khoảng 10 - 15 phút. Sau đó, cho thêm trứng muối lên trên mỗi bánh, hấp thêm 5 phút là bánh chín.

Bước 6: Cuối cùng, bạn cho thêm chà bông, phô mai lên mặt mỗi bánh là có thể dùng ngay.

Bánh bông lan trứng muối dành tặng mẹ đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc bánh nhỏ xinh do chính tay đứa con thân yêu làm chính là món quà ý nghĩa và vô giá của mỗi người mẹ. Với những loại bánh không cần lò nướng ở trên, chúc các bạn thực hiện thành công và khiến người mẹ thân yêu của mình bất ngờ trong Ngày của Mẹ!