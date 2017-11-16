Những bài thơ tri ân thầy cô giáo hay nhất ngày 20/11

Đời sống 16/11/2017 04:55

Tổng hợp 5 bài thơ về chủ đề tri ân thầy cô giáo rất phù hợp để sử dụng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Sau một loạt các bài thơ đầy ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam, mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn 5 bài thơ về chủ đề tri ân thầy cô giáo ấn tượng nhất nhận được hàng loạt chia sẻ trên mạng. Đây là những bài thơ cực kỳ phù hợp để gắn vào báo tường hay đọc tặng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 năm nay đấy.

Ngày nhà giáo Việt Nam
Ngày nhà giáo Việt Nam. Nguồn: Internet.

1. Thơ tri ân thầy cô giáo 20/11

Gửi về cô giáo dạy văn

Thơ: Nguyễn Thụy Diễm Chi

Có thể bây giờ cô đã quên em

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

Ước gì… Hiện tại chỉ là mơ

Cho em được trở về chốn ấy

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên

Lời cô dạy: “Văn học là nhân học”

Và chẳng ai học xong bài học làm người!

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi

Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

2. Thơ ngắn tri ân thầy cô

Thầy

Thơ: Ngân Hoàng

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi …

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…

Thơ tri ân thầy cô hay nhất
Thơ tri ân thầy cô hay nhất. Nguồn: Internet.

3. Thơ tri ân thầy cô hay nhất

Cô ơi

Thơ: Thảo Thảo

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

 

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã...

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

 

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

 

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

 

Lúc xưa cô vỗ về...

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?!

4. Thơ về tri ân thầy cô

Con với thầy

Thơ: Phạm Minh Dũng

Con với thầy

Người dưng nước lã

Con với thầy

Khác nhau thế hệ

 

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình

Mười mấy ngàn ngày không gặp lại

Những thầy giáo dạy tôi ngày thơ dại

Vẫn bên tôi dằng dặc hành trình

 

Vẫn theo tôi những lời động viên

Mỗi khi tôi lầm lỡ

Vẫn theo tôi những lời nhắc nhở

Mỗi khi tôi tìm được vinh quang...

 

Qua buồn vui, qua những thăng trầm

Câu trả lời sáng lên lấp lánh

Với tôi thầy ký thác

Thầy gửi tôi khát vọng người cha

 

Đường vẫn dài và xa

Thầy giáo cũ đón tôi từng bước!

Từng bước một tôi bước

Với kỷ niệm thầy tôi...

Ngày Hiến chương nhà giáo
Ngày Hiến chương nhà giáo. Nguồn: Internet.

5. Thơ ngắn tri ân thầy cô ngày 20/11

Thầy và chuyến đò xưa

Thơ: Nguyễn Quốc Đạt

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

 

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

 

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

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