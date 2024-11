Khi đến khu vực xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông vô cùng hoảng sợ khi thấy nam bảo vệ đã tử vong dưới bánh sau xe ben.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Tối 17/11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương), đang điều tra vụ tai nạn nam bảo vệ bị xe ben cán tử vong trong bãi khai thác đá tại phường Tân Đông Hiệp.

19h cùng ngày, một tài xế đi vào bãi đá N.Q. trên quốc lộ 1K, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), làm việc. Người này phát hiện ông N.T. (SN 1972, quê Đồng Nai), nằm tử vong phía sau xe ben, liền hô hoán.

Lúc này, anh L.V.S. (SN 1999, quê Lâm Đồng), tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường đến công an địa phương trình báo. Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường.

Theo một số nhân chứng, ông T. là bảo vệ của bãi đá, được phân công trực một mình ở khu vực này. Ông T. vừa nhận ca được vài chục phút thì gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân Trí)

Làm việc với công an, nhân chứng cho biết, khi đang ăn cơm, ông nhận cuộc gọi của nam bảo vệ T. nhắc vào múc đá lên xe ben chạy chuyến cuối. Khi tới, ông phát hiện nạn nhân T. tử vong sau xe ben.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 15/11 tại Sơn La cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng: Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 15/11, tại Km79 quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Tạ Bú.

Quàng Văn Q. (SN 1986, trú tại bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La) điều khiển di chuyển theo hướng huyện Mường La đi TP Sơn La.

Khi đi đến Km79 quốc lộ 279D, thuộc địa phận xã Tạ Bú, huyện Mường La, ô tô va chạm với xe máy không gắn BKS do anh Lò Văn T. (SN 2009) điều khiển, theo chiều ngược lại, chở theo anh Cà văn T. (SN 2008), cả 2 người cùng trú tại bản Hồng Hin, xã Mường Chùm, huyện Mường La.

Vụ tai nạn khiến anh Lò Văn T. tử vong, anh Cà Văn T. thì bị thương.

