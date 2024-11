Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong khi đến bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Sáng 16/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa ô tô và xe máy làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày (16/11), xe máy BKS 86C1-323.72 do anh N.N.B (31 tuổi) điều khiển.

Khi đang lưu thông trên đường Lý Thái Tổ đoạn qua phường Tân Tiến (thị xã La Gi) đã xảy ra va chạm với ô tô BKS 86C-133.17 (chưa rõ danh tính tài xế).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sau va chạm anh B ngã xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi đến bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối ngày 15/11 tại Hòa Bình cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h50 ngày 15.11 tại Km 43+300, Quốc lộ 12B thuộc địa phận khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm.

Lúc này, xe máy mang biển kiểm soát 28F-159.xx do anh Đ.M.C (SN 1999, trú tại xóm Đồng Mai, xã Yên Trị, Yên Thủy) điều khiển đi theo hướng huyện Yên Thủy đến huyện Nho Quan.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do anh C điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 28F-062.xx do ông N.V.V (SN 1969, trú khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm) điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông đã khiến ông T và anh C tử vong.

