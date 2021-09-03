Nhà cạn đồ ăn, người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc thì bị 'bắt tại trận', nghe 'hình phạt' từ anh áo xanh khiến tất cả 'đứng hình'

Đời sống 03/09/2021 13:59

Người đàn ông khắc khổ sau khi nghe 'hình phạt' liền rưng nước mắt vì quá xúc động.

Những tháng gần đây, dịch bệnh Covid -19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Nhiều lao động phải mất việc làm, nhiều hộ gia đình đã mất đi nguồn thu nhập nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Giữa lúc ấy, hình ảnh đẹp về các mạnh thường quân thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", giúp đỡ những hoàn cảnh thiếu thốn được chia sẻ khiến nhiều người ấm lòng. Câu chuyện dưới đây chính là trường hợp điển hình.

 Theo đó, một người đàn ông ở TP.Vinh, Nghệ An mới đây đã lén ra đồng bắt ốc về ăn trong lúc thành phố thực hiện giãn cách. Dù anh đi chân đất, đứng trước chậu ốc đầy, khẩu trang đã che kín nhưng người xem vẫn thấy được nét mặt buồn thiu, khắc khổ. Anh tỏ ra bối rối, hết lấy tay chỉnh mũ rồi lại vê ngón tay ngại ngùng khi bị "anh áo xanh" hỏi: "Em phạt này, chỉ thị 16+ không được đi như này!".

Nhà cạn đồ ăn, người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc thì bị 'bắt tại trận', nghe 'hình phạt' từ anh áo xanh khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 1
Người đàn ông nghèo lúng túng nói lý do ra đường mùa giãn cách - Ảnh: Internet

 Người đàn ông lí nhí trả lời về lý do giãn cách nhưng vẫn phải đi ra đồng mò ốc: "Nhà không có chi ăn nữa!".

Nghe vậy, "anh áo xanh' trong bộ đồ bảo hộ liền nói: "Rồi, giờ em phạt này, phạt là đưa gạo, đưa rau, đưa mì tôm, nhá! Rồi, chúc sức khỏe nhé, giữ gìn sức khỏe nhé!".

Nhà cạn đồ ăn, người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc thì bị 'bắt tại trận', nghe 'hình phạt' từ anh áo xanh khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 2
Anh bối rối khi được nhận hỗ trợ lương thực - Ảnh: Cắt từ clip

 Có lẽ quá bất ngờ về "hình phạt" đầy ấm áp, người đàn ông khắc khổ ngẩn ngơ ra một lúc. Sau đó, dường như đã hiểu ra nên anh vui vẻ nhận rồi vẫy tay chào mọi người. Có lẽ với nhiều người số thực phẩm ấy chẳng đáng là bao, nhưng với anh, chừng ấy đã đủ để anh có thể "cầm cự" qua những ngày giãn cách mà không phải ra ngoài bắt ốc mưu sinh nữa.

Nhà cạn đồ ăn, người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc thì bị 'bắt tại trận', nghe 'hình phạt' từ anh áo xanh khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 3
Người đàn ông nghèo vẫy tay thay cho lời cảm ơn - Ảnh: Internet

 Sau khi clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã để lại lời khen ngợi  trước cách xử lý của anh chàng tốt bụng trong bộ đồ bảo hộ. 

Theo báo Pháp luật và Bạn đọc, anh Quốc Huy, sống ở Vinh - chủ nhân của clip là một tình nguyện viên của hội thiện nguyện Vinh Phát và hội thiện nguyện Tâm An. Được biết, anh cùng các đồng đội trong bộ đồ bảo hộ màu xanh được phép đi hỗ trợ và trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hoàn cảnh khó khăn trong TP. Vinh và các xã lân cận.

Nhà cạn đồ ăn, người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc thì bị 'bắt tại trận', nghe 'hình phạt' từ anh áo xanh khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 4
Anh Quốc Huy và đồng đội là những tình nguyện viên - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 Chia sẻ về hoàn cảnh của người đàn ông đi mò ốc, anh Huy cho biết gia đình người này không còn ai, chú đang bị bệnh, nhà khó khăn. Do đang thực hiện giãn cách nên đi chợ khó, chú ra đồng gần nhà để bắt ốc về ăn. Vì ở gần nhà chú nên anh Huy có trêu đùa một chút nhưng đăng clip lên mọi người đều hiểu. Anh cùng đội tình nguyện cũng đã dành tặng những nhu yếu phẩm cần thiết đến cho chú.

Trước đó, hình ảnh một cụ bà 85 tuổi khệ nệ xách chiếc làn bên trong có 2 cây măng ra chợ bán, được 2 cán bộ CSGT Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) mua giúp, sau đó đưa cụ đi mua thuốc uống rồi đưa về tận nhà được chia sẻ trên mạng xã hội cũng khiến ai nấy xúc động.

Nhà cạn đồ ăn, người đàn ông khắc khổ lén đi mò ốc thì bị 'bắt tại trận', nghe 'hình phạt' từ anh áo xanh khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 5
Hình ảnh hai cán bộ CSGT Cần Thơ giúp đỡ cụ bà xách măng đi bán vì không hay giãn cách xã hội khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Internet

 Những câu chuyện cảm động, hào sảng sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ mọi người đang ngày càng lan tỏa như nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

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