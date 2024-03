Qua thu thập dấu vết và khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu hai vụ tai nạn trên đều do lỗi chủ quan của các tài xế ô tô khách.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa 21/3, Công an tỉnh Phú Yên cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết, nhiều người bị thương xảy ra trên tuyến quốc lộ 1D và quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Sông Cầu.

Khi đến khu vực thôn 5, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, do đi không đúng phần đường nên đã xảy ra tai nạn với ô tô tải biển số Bình Định do Nguyễn Sang (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Sang tử vong trên đường cấp cứu, tài xế xe khách bị gãy chân.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa người bị nạn ra ngoài - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 17h50 ngày 20/3, Phạm Văn Như Lộc (SN 1977) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 43F-007.72 lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu phố Lệ Uyên Đông (phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) do qua cua không đảm bảo tốc độ nên đã lao qua dải phân cách bên đường, va chạm vào xe tải BKS: 76H-026.03 do Huỳnh Văn Quang (SN 1973) điều khiển khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng nay trên Quốc lộ 1D làm tài xế xe tải tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngay sau khi 2 vụ TNGT xảy ra, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường giải tỏa ùn tắc giao thông, sử dụng các thiết bị chuyên dụng xuyên đêm cứu nạn, đưa người bị mắc kẹt trên xe khách ra ngoài an toàn.

Theo ghi nhận, vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại khu vực thị xã Sông Cầu có mưa, sương mù bao phủ, đường trơn trượt.