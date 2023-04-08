Người phụ nữ đi giao hàng rồi mất tích bí ẩn: Trích xuất camera, phát hiện tử vong dưới mương nước

Đời sống 08/04/2023 08:57

Gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi trích xuất camera ở tuyến đường chị H. đi, Công an và gia đình đã phát hiện chị H. bị tử vong dưới mương nước.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, chiều 7/4, ông Đàm Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong dưới mương nước đoạn qua địa bàn xã. Nạn nhân là chị Đinh Thị H. (SN 1989) trú ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, chị H. điều khiển xe máy đi từ nhà tới xã Diễn Nguyên để giao hàng. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy chị H. tới như thường lệ nên người mua đã liên lạc với chị H. nhưng điện thoại thuê bao, đồng thời liên lạc với gia đình nạn nhân.

Sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, cũng như đăng thông tin trên mạng xã hội. Đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi trích xuất camera ở tuyến đường chị H. đi, Công an địa phương và gia đình đã phát hiện chị H. bị tử vong dưới mương nước, cạnh đó là chiếc xe máy.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người phụ nữ đi giao hàng rồi mất tích bí ẩn: Trích xuất camera, phát hiện tử vong dưới mương nước - Ảnh 1
Thi thể chị H. cùng chiếc xe máy được phát hiện dưới mương nước - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, hiện thi thể chị H. đã được bàn giao cho gia đình. Ngành chức năng chưa đưa ra kết luận gì về nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này.

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