Người phụ nữ 'chấp chới' giữa sông Hồng do rơi từ trên tàu xuống

Đời sống 24/04/2023 11:58

Trưa nay (24/4), đại diện Cục CSGT (C08) Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về một người phụ nữ bị trượt chân, rơi từ tàu thủy xuống sông Hồng

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 6h ngày 24/4, tại Km 238 - sông Hồng đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc gồm các cán bộ: La Đình Tôn, Đặng Quốc Việt, Đinh Văn Hiền, Nguyễn Tư Thương và Nguyễn Mạnh Hùng đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch thì nghe có tiếng tri hô trên sông, quan sát phát hiện từ hướng phương tiện tàu thủy biển số VP-1902 có người đang chấp chới giữa sông. Tổ công tác lập tức lái ca nô tiếp cận.

Người phụ nữ 'chấp chới' giữa sông Hồng do rơi từ trên tàu xuống - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiếp cận cứu nạn nhân - Ảnh: VOV

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đang chấp chới giữa sông, cạnh tàu thủy mang biển số VP-1902. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận, cứu hộ thành công và đưa nạn nhân lên tàu an toàn.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hà (51 tuổi, trú H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), làm nhân viên nấu ăn trên tàu VP-1902. Bà Hà cho hay do bất cẩn nên trượt chân rơi xuống sông Hồng và không biết bơi nên không thể lên lại tàu.

Người phụ nữ 'chấp chới' giữa sông Hồng do rơi từ trên tàu xuống - Ảnh 2
Lực lượng chức năng cứu hộ thành công chị Hà - Ảnh: Báo Thanh niên

Hiện tại, chị Hà đã được đưa lên bờ an toàn, tinh thần và sức khỏe chị Hà đã dần ổn định, đại diện gia đình chị Hà gửi lời cảm ơn các đồng chí CSGT đã có mặt kịp thời cứu giúp người bị nạn và chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt, luôn là chỗ dựa khi nhân dân cần tới.

 

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