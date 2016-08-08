Người phạm tội ngoại tình sẽ phải chịu 20 quả báo nặng nề sau

Đời sống 08/08/2016 18:21

Theo quan niệm “gieo nhân nào, gặt quả nấy” của nhà Phật, những người phạm tội ngoại tình sẽ phải chịu báo ứng nặng nề.

Nhiều người nghĩ đơn giản rằng,số mệnh của một con người từ khi sinh ra đã được quyết định. Dù có làm gì chăng nữa thì cuộc đời sẽ đi theo đúng hướng mà trời đã định, không thể thay đổi.

Sau khi đi xem tử vi hoặc xem bói không ít người vì thấy số mệnh của mình mọi điều tốt đẹp đã trở nên buông xuôi, không thèm cố gắng phấn đấu mà chỉ việc “há miệng chờ sung”. Họ không biết rằng việc “biết trước thiên cơ” nhằm giúp họ biết trước những tai vạ và tìm cách hóa giải chúng chứ không phải để họ thụ động chờ hưởng lộc trời.

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Phật dạy, chỉ cần tu tâm tích đức sẽ "cải" được mệnh.

Trước một kết quả là cả một quá trình, không chỉ trong số mệnh, sự nghiệp, gia đạo mà tình yêu cũng vậy. Nếu sống lương thiện làm nhiều việc tích đức thì số mệnh sẽ tốt hơn, làm những điều sai trái luân thường đạo lý thì vận mệnh sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực, thậm chí là thay đổi cả vận mệnh đời người.

Rất nhiều người sinh ra có số mệnh không tốt nhưng nhờ tu tâm tích đức mà “cải mệnh”, lại cũng có người số mệnh cực tốt nhưng chính cách sống sai quấy mà tự hủy hoại chính mình. Vậy nên, cốt ở trên đời nên sống lương thiện, không làm điều trái với lương tâm, năng làm việc thiện thì sẽ làm chủ được vận mệnh của chính mình như câu “đức thắng số”.

Người phạm tội ngoại tình sẽ phải chịu 20 quả báo nặng nề sau - Ảnh 2

Theo lời Phật, trong tất cả những tội lỗi mà con người gây ra thì tội tà dâm, ngoại tình được xem là một tội phải chịu quả báo nặng nề. Dù không phải là giết người, cướp của nhưng việc ngoại tình đi trái lại thuần phong mỹ tục, đạo đức làm người. Không chung thủy với người bạn đời, đồng nghĩa với việc bạn đã phản bội lại nghĩa vợ chồng. Luôn phải sống giả dối để che đậy hành vi sai trái này. Vô tình tội chồng thêm tội, nghiệp chồng thêm nghiệp chính điều này làm cho số mệnh của bạn gặp nhiều tai ương.

Những báo ứng mà người  phạm tội tà dâm, ngoại tình phải ghánh chịu:

1- Là người có nhiều người oan trái.

2- Là người có nhiều người thù ghét.

3- Là người nghèo khổ, thiếu thốn.

4- Là người ngủ không được an lạc.

5- Là người thức không được an lạc.

6- Là người không tránh khỏi 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh).

7- Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà).

8- Là người có tính hay nóng giận.

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn.

10- Là người có tính không minh bạch, hay che giấu tội lỗi.

11- Là người có thân hình tật nguyền, xấu xí.

12- Là người có sắc diện mặt mày sầu não, khổ tâm.

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không tin tưởng.

14- Là người khuyết tật: Đui mù, câm điếc,...

15- Sinh làm người đàn bà (tiền kiếp là người đàn ông).

16- Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ.

17- Là người không biết đủ, sống khổ cực.

18- Là người sống nơi nào cũng không được an lạc.

19- Là người gặp nhiều tai hại, oan trái với mọi người.

20- Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   ngoại tình phong thuỷ

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