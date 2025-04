Tuy nhiên, vì vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác minh, chưa có thông báo chính thức, nên hành vi livestream phát ngôn của H. được cho là không đúng sự thật.

Ngay sau đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam đã mời N.B.H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, N.B.H. thừa nhận là người đầu tiên livestream và phát tán thông tin nêu trên.