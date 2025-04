"Sau khi giết con mình thì bị can nhận được số tiền bảo hiểm lớn, nhưng để kết luận rằng người này cố tình giết con mình để trục lợi tiền bảo hiểm hay không thì đang trong quá trình điều tra. Hiện nay, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên Cơ quan CSĐT chưa thể cung cấp thông tin chi tiết được, khi nào có kết quả hoàn thiện hồ sơ chính thức thì sẽ cung cấp đầy đủ", đại tá Lai nói.

Trả lời câu hỏi trước đây khi chưa giải thể công an cấp huyện, thì vụ việc này đã được Công an H.Thăng Bình vào cuộc điều tra, nhưng sau đó tạm đình chỉ vụ án, tuy nhiên lý do gì Công an tỉnh lại cho điều tra lại, đại tá Lai cho biết vụ việc không do ai khai báo cả, mà do công tác kiểm tra thường xuyên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với công an các cấp huyện.