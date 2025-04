Chị N. kể, khi được trung tâm giới thiệu và gửi hình ảnh bà Ty Na qua, chị cũng thấy không thiện cảm với khuôn mặt của bà Ty Na nhưng vì cần người gấp nên nói bà Ty Na đến để gặp gỡ trước. Khi gặp thì ấn tượng với giọng nói có vẻ chất phác của bà Ty Na nên vợ chồng chị N. quyết định nhận bà Na làm việc.

"2 hôm đầu, bà Na rất hăng hái làm việc, mẹ em thích, cô quản gia thích và chồng em cũng rất hài lòng về chị. Nhưng cứ đêm đến, em bé khóc thì thay vì chị đứng dậy pha sữa, chị lại gọi ngược đầu em dậy để pha. Rồi 3 hôm tiếp theo là bé lên bệnh viện nằm vì viêm phổi. Nhà em không có ai, chỉ có 2 mẹ con em và chị này. Đêm nào em cũng lo sợ có chuyện gì, chồng em thì bảo em "bị bệnh suy nghĩ nhiều".

Có 2 chị em ở nhà nhưng em phải dọn cơm lên bàn, mời chị xuống ăn, chị ăn xong vứt chén đó để em rửa. Ai cũng bảo em nhịn nhịn để chị ấy làm chứ nhà không có ai không đổi người được, mà bé em đợt đó bị viêm phế quản nên cũng khó chăm" - chị N. kể.

Bị can Tô Thị Ty Na - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chị N. kể tiếp, khi con của chị phải tới bệnh viện nằm chữa viêm phế quản, chị N. dặn lòng là cố đến khi em bé xuất viện rồi đổi người mới. "Nhưng chị lại xin ứng tiền với lý do để làm giỗ cho con chị, chị khóc lóc tha thiết, đòi ứng 5 triệu để làm đám giỗ đàng hoàng. Em không đồng ý thì chị dỗi, bảo thôi chị không làm nữa" - chị N. kể.

Theo chị N, mỗi lần nói chuyện là bà Ty Na kể "bị em trai quỵt nợ" và 2 đứa con trai đáng thương chết nước. "Nói đến đâu chị khóc đến đó, chị khóc nghẹn lòng lắm nên đến lúc em cho chị nghỉ, em thương chị quá phải gửi thêm chị 1 triệu, dặn chị về lo giỗ cho con đầy đủ" - chị N. kể thêm.

Chị N. cho biết, bà Ty Na tâm sự với chị là bị vỡ nợ, không có tiền phải đi làm nuôi con nên chị mới đồng ý cho bà Na vào làm.

"Chị ấy suốt ngày mượn điện thoại em và chồng em để gọi người em trai đòi nợ. Và chị cũng bị đòi nợ mãi, nên em mới thấy phức tạp quá. Chị còn mượn xe máy của em để đi đòi nợ trên bến xe, nhưng em sợ chị chạy luôn vì mỗi lần nói là chị cứ liếc qua liếc lại, nên em bắt grab cho chị đi" - chị N. kể thêm. Theo chị N., vì có linh cảm xấu với bà Ty Na nên gia đình đã cho nghỉ làm từ khi con chị đang còn nằm ở bệnh viện. Chị N. viết rằng "7 đêm ở với bà Na là 7 đêm chị cảm thấy bất an".

Cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam Tô Thị Ty Na - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na.

Tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định, 22 giờ 5 phút ngày 2/1/2023, cháu N.V.H. (sinh năm 2017) là con út của bị can Ty Na tử vong tại nhà vệ sinh tư gia. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an đã xác định Na đã có hành vi sát hại cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm