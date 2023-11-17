Người dân vượt lũ băng rừng gần 30km, khiêng bộ người phụ nữ đến nơi cấp cứu

Đời sống 17/11/2023 06:09

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) Ngô Tấn Lạc cho biết người phụ nữ gãy chân đã được lực lượng chức năng và người dân khiêng bộ gần 30km để đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin từ VOV, vào tối 15/11, do mưa lớn, trời tối và bất cẩn nên bà Hồ Thị Nết (60 tuổi), trú làng Tu Du, thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ngã dẫn đến gãy xương đùi.

Người dân vượt lũ băng rừng gần 30km, khiêng bộ người phụ nữ đến nơi cấp cứu - Ảnh 1
Người dân và lực lượng chức năng thay phiên nhau khiêng người phụ nữ đi cấp cứu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong điều kiện mưa lớn, đi lại quá khó khăn, lo ngại vận chuyển bằng xe máy sẽ làm bệnh nhân nguy hiểm nên sáng ngày 16/11, chính quyền xã Trà Cang đã huy động hàng chục dân quân cùng người dân địa phương mặc áo mưa, thay phiên nhau hỗ trợ khiêng người bị nạn ra Trạm Y tế xã Trà Cang sơ cứu. 

Sau đó, lực lượng dân quân và người dân phối hợp dùng cáng võng khiêng bộ bệnh nhân vượt gần 30km để ra QL40B, chuyển lên xe cấp cứu đưa về Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My điều trị.

Người dân vượt lũ băng rừng gần 30km, khiêng bộ người phụ nữ đến nơi cấp cứu - Ảnh 2
Bà Nết được đưa đến cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Hoàng Văn Luận, Phó Gíam đốc TTYT huyện Nam Trà My, cho biết bà Nết được chẩn đoán gãy sưng nề đùi trái, biến dạng đau nhức, cử động hạn chế, ấn đau chói, bàn chân trái xoay ngoài, đau đầu, chóng mặt…

Đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai truyền dịch, thuốc giảm đau, hạ áp và cố định xương đùi trái để tiếp tục chuyển viện lên tuyến tỉnh điều trị.

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