Ngày 25/9, lãnh đạo Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết trường hợp một người nghi bị nước cuốn mất tích khi băng qua đoạn đường ngập vào tối 23/9 đã thoát nạn.

Theo Zing, nạn nhân là ông P.H.V., 45 tuổi, ngụ xã Bàu Cá, huyện Thống Nhất. Ông V. đã đến cơ quan Công an trình báo về việc đã thoát nạn an toàn sau khi ổn định về tinh thần và biết lực lượng chức năng đang đi tìm kiếm mình.

Tại cơ quan Công an, ông V. kể lại vụ việc vào tối 23/9 ông đi xe cùng ông V.A.T., 47 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán và một người khác lưu thông trên tỉnh lộ 763. Khi đến khu vực gần cầu Tam Bung, xã Phú Túc, nước lớn tràn qua đường quật ngã xe và người. Ông T. cùng một người khác kịp bám vào hàng rào ven đường thoát nạn còn ông V. bị nước cuốn trôi.

Người dân trắng đêm tìm người bị nước cuốn. Ảnh: Zing

Sau đó ông kịp bám vào các vật ven đường, thoát thân rồi đi nhờ một chiếc xe tải chở khỏi hiện trường để về nhà. Tuy nhiên, do tinh thần hoảng loạn nên đến nay ông mới quay lại chính quyền và công an địa phương trình báo.

Trước đó, VietNamNet thông tin, sau cơn mưa rất lớn chiều tối 23/9 khiến tỉnh lộ 763, đoạn qua xã Phú Túc bị ngập sâu, nước từ các lô cao su ồ ạt đổ về tràn qua đường khiến một người nghi bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Định Quán phối hợp cùng chính quyền, người dân tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 24/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được người bị nước cuốn.

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