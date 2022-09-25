Người dân, lực lượng cứu nạn trắng đêm tìm người bị nước cuốn, ngã ngửa khi biết nạn nhân đã về nhà

Đời sống 25/09/2022 13:45

Ngày 25/9, lãnh đạo Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết trường hợp một người nghi bị nước cuốn mất tích khi băng qua đoạn đường ngập vào tối 23/9 đã thoát nạn.

Theo Zing, nạn nhân là ông P.H.V., 45 tuổi, ngụ xã Bàu Cá, huyện Thống Nhất. Ông V. đã đến cơ quan Công an trình báo về việc đã thoát nạn an toàn sau khi ổn định về tinh thần và biết lực lượng chức năng đang đi tìm kiếm mình.

Tại cơ quan Công an, ông V. kể lại vụ việc vào tối 23/9 ông đi xe cùng ông V.A.T., 47 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán và một người khác lưu thông trên tỉnh lộ 763. Khi đến khu vực gần cầu Tam Bung, xã Phú Túc, nước lớn tràn qua đường quật ngã xe và người. Ông T. cùng một người khác kịp bám vào hàng rào ven đường thoát nạn còn ông V. bị nước cuốn trôi.

Người dân, lực lượng cứu nạn trắng đêm tìm người bị nước cuốn, ngã ngửa khi biết nạn nhân đã về nhà - Ảnh 1

 Người dân trắng đêm tìm người bị nước cuốn. Ảnh: Zing

Sau đó ông kịp bám vào các vật ven đường, thoát thân rồi đi nhờ một chiếc xe tải chở khỏi hiện trường để về nhà. Tuy nhiên, do tinh thần hoảng loạn nên đến nay ông mới quay lại chính quyền và công an địa phương trình báo.

Trước đó, VietNamNet thông tin, sau cơn mưa rất lớn chiều tối 23/9 khiến tỉnh lộ 763, đoạn qua xã Phú Túc bị ngập sâu, nước từ các lô cao su ồ ạt đổ về tràn qua đường khiến một người nghi bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Định Quán phối hợp cùng chính quyền, người dân tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 24/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được người bị nước cuốn.

Tình tiết bất ngờ về cái chết của nữ giáo viên Bình Định: bị tố đánh học sinh trước khi tự tử

Tình tiết bất ngờ về cái chết của nữ giáo viên Bình Định: bị tố đánh học sinh trước khi tự tử

Trước khi cô giáo P. ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định uống thuốc tự tử, phụ huynh một học sinh đã đến trường gây áp lực, yêu cầu làm rõ việc con của họ bị cô đánh.

Xem thêm
Từ khóa:   Bị nước cuốn trôi Đồng Nai nạn nhân bị nước cuốn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người