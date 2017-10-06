Nghiên cứu lâm sàng sữa chua uống men sống giúp trẻ phòng cảm cúm, ngừa táo bón

Đời sống 06/10/2017 05:23

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư ký Chi hội Tiêu hoá, Gan mật, Dinh dưỡng Nhi Việt Nam, cảm cúm và những rối loạn liên quan tới tiêu hóa, đặc biệt là táo bón là hai vấn đề trẻ thường gặp nhất. Hậu quả là ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, trẻ biếng ăn, sức đề kháng kém, bệnh lâu không khỏi kèm theo những biến chứng nguy hiểm khác...

Từ  tháng  8 / 2015 - 02/2016, Viện Dinh Dưỡng quốc gia Việt Nam – Bộ Y Tế đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của Sữa chua uống Vinamilk Probi (chứa chủng Lactobacillus paracasei - L. casei 431) lên tình trạng dinh dưỡng và mắc cúm ở trẻ 2 – 5 tuổi. Kết quả cho thấy nhóm được sử dụng sữa chua uống men sống Probi 5 ngày/ tuần trong 12 tuần giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm và số ngày mắc cúm so với nhóm chứng.

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 Bảng kết quả: Giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm trong 12 tuần can thiệp (p<0,05)

Cách tốt nhất phòng ngừa cảm cúm là phải có đề kháng khoẻ. Theo đó, kết quả từ nghiên cứu của Viện dinh dưỡng cho thấy, uống sữa chua men sống Probi mỗi ngày là giải pháp đơn giản và hiệu quả giúp tăng cường đề kháng, “bảo vệ” trẻ trước sự tấn công của virus cúm và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm không mong muốn do bệnh cúm gây nên, đặc biệt ở thời điểm giao mùa.

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Bảng kết quả: Giảm số ngày mắc cúm trong 12 tuần can thiệp (p<0,05)

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng này còn cho thấy, sữa chua uống men sống Probi còn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa táo bón. Theo đó, nhóm trẻ sử dụng Probi có triệu chứng táo bón thấp hơn so với nhóm không sử dụng (28,4% so với 44,0%; 10,3% so với 32,8%, p<0,05). Số trẻ bị sống phân, tiêu chảy ở nhóm can thiệp có xu hướng thấp hơn so với nhóm chứng.

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 Bảng kết quả: Tỉ lệ trẻ bị táo bón trong 12 tuần can thiệp.

PGS Nguyễn Anh Tuấn cho biết sử dụng sữa chua uống men sống hàng ngày như một cách đơn giản giúp bé tăng cường đề kháng tự nhiên tránh được những rắc rối liên quan tới cảm cúm và rối loạn tiêu hóa. Theo đó, hiệu quả “2 trong 1” này của sữa chua uống men sống mang đến cho các mẹ một phương pháp đơn giản nhằm giải quyết những vấn đề sức khỏe mà trẻ thường gặp nhất.

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