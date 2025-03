Vào ngày 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bao vây và bắt được đối tượng manh động, đâm trọng thương một chiến sĩ cảnh sát, sau đó cố thủ trong nhà.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào 13 giờ ngày 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đối tượng manh động, đâm trọng thương một chiến sĩ cảnh sát, sau đó cố thủ trong nhà đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở Công an phường 7 để tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khống chế đối tượng đang cố thủ trong nhà - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, nhận được tin báo về đối tượng manh động, nguy hiểm tại hẻm 110 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu.

Lực lượng công an, các chiến sĩ cơ động lập tức tới hiện trường. Lúc này, đối tượng đã đốt 2 xe máy, trong đó có xe của lực lượng chức năng, đâm một chiến sĩ cảnh sát bị thương. Sau đó, đối tượng lên tầng 2 và cố thủ trong nhà.

Một chiến sĩ bị thương nhẹ ở tay được đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, nhiều giờ trôi qua, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực vừa thuyết phục vừa tìm phương án để khống chế đối tượng.

Một xe máy bị đốt ở hiện trường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhiều lực lượng được huy động bao gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhân viên y tế. Phóng viên báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật tin từ hiện trường.

Diễn biến sức khỏe hiện tại của người mẹ bị con trai tạt xăng đốt thương tâm Trưa 3/3, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã thông tin tình hình sức khỏe mới nhất của trường hợp người mẹ bị con trai tạt xăng đốt bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghet-tho-khong-che-oi-tuong-am-chien-si-cong-an-co-thu-trong-nha-o-vung-tau-722771.html