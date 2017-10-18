Ngày 20/10: Bài văn tả mẹ đạt điểm 10 dài chỉ 1 trang giấy của đứa trẻ mồ côi khiến người đọc bật khóc ngay từ dòng đầu tiên

Đời sống 18/10/2017 09:48

Dù dài chưa đến một trang giấy nhưng bài văn tả mẹ của người học trò nhỏ đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt ngay khi vừa đọc dòng đầu tiên.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội nổi tiếng đã truyền tay nhau một bài văn viết về mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Dù không làm thành một bài văn hoàn chỉnh nhưng bài viết của học sinh này vẫn nhận được điểm 10 của thầy giáo cùng với lời phê: “Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên”.

Ngày 20/10: Bài văn tả mẹ đạt điểm 10 của đứa trẻ mồ côi đầy xúc động
Bài văn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Với đề bài: “Hãy viết một bài văn về mẹ của em”, học sinh này đã viết một bài văn có nội dung như sau:

“Em xin lỗi! Em chỉ là đứa trẻ mồ côi.

Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.

Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng”.

Kèm theo bức ảnh về lá thư, người đăng tải còn chia sẻ thêm: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bài viết đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với đứa bé trong câu chuyện bởi họ cũng từng trải qua cảm giác mất người thân.

“Cháu viết quá hay, nó được thể hiện tình cảm từ con tim và được thể hiện ra từ khối óc, chú đã khóc khi viết lên mấy dòng chữ này”, N.V.Đ chia sẻ cảm xúc sau khi đọc bài văn của người học trò kia.

“Tôi đã mất bố rồi… nhớ bố”, K.T.N đồng cảm với đứa trẻ.

Tuy nhiên, một số khác lại cảm thấy nghi ngờ về độ chân thực của bài viết này. Họ cho rằng một cá nhân nào đó đã cố tình viết như vậy để “câu like” trên Facebook.

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Từ khóa:   bài văn tả mẹ mạng xã hội

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