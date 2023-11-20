Nên lựa chọn công việc gì khi xuất khẩu lao động sang Nhật?

Đời sống 20/11/2023 13:21

Bài viết hôm nay sẽ cùng các độc giả nhìn qua một số các gợi ý đáng tham khảo, trả lời cho câu hỏi nên chọn công việc gì khi đi xuất khẩu Nhật Bản lúc này.

Nên chọn công việc gì khi đi xuất khẩu Nhật Bản là câu hỏi mà rất nhiều người lao động đặt ra khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn của thị trường xuất khẩu lao động xứ hoa đào. Để xác định được câu trả lời cho thắc mắc này, người lao động sẽ phải xét sở thích, khả năng và cả thực tế thị trường thời điểm đó. Bài viết hôm nay sẽ cùng các độc giả nhìn qua một số các gợi ý đáng tham khảo, trả lời cho câu hỏi nên chọn công việc gì khi đi xuất khẩu Nhật Bản lúc này.

1. Lựa chọn công việc gì khi đi XKLĐ Nhật Bản?

Như đã đề cập trước đó, không chỉ nhìn vào những nhóm ngành hot để lựa chọn, người lao động phải xét những yếu tố khách quan như thị trường và chủ quan như khả năng của bản thân để lựa chọn công việc phù hợp. Sau đây là những yếu tố điển hình nhất mà người lao động nên lưu ý:

1.1 Khả năng và điều kiện của bản thân

Nên lựa chọn công việc gì khi xuất khẩu lao động sang Nhật? - Ảnh 1

Ở đây nói đến khả năng về mặt công việc và cả mặt tài chính để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Trước hết, người lao động nên xét qua các kiến thức chuyên môn của mình cũng như kỹ năng công việc mạnh về khía cạnh nào, phù hợp với yêu cầu của nhóm ngành nào. Sau đó xét đến các điều kiện khác như tuổi tác, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ xem có đúng nhu cầu tuyển dụng của đơn hàng đó không.

Cuối cùng, người lao động phải xem lại khả năng tài chính của bản thân. Các đơn hàng với mức độ khắt khe, mức lương, số lượng tuyển dụng khác nhau sẽ có các mức phí hoàn thành thủ tục khác nhau. Ngoài ra còn bao gồm phí cọc chống trốn, các loại phí phát sinh trong quá trình xuất nhập cảnh,...

1.2 Sở thích cá nhân

Bên cạnh các yếu tố như tiền lương hay phúc lợi thì sở thích cá nhân cũng là một khía cạnh cực kỳ quan trọng. Dù điều kiện của công việc không quá hoàn hảo nhưng nếu người lao động lựa chọn đúng ngành nghề mình mơ ước thì sẽ có động lực để gắn bó lâu dài với công việc cũng như có xu hướng cống hiến nhiều hơn trong thời gian làm việc.

1.3 Tình hình thị trường lao động

Người lao động nên tham khảo qua các thông tin về tình hình thực tế của thị trường lao động Nhật Bản ở thời điểm tìm kiếm công việc để xác định xem nhóm ngành nào đang tiềm năng nhất.

2. Những đơn hàng XKLĐ Nhật Bản được ưa thích

Để người lao động có thêm thông tin, dễ dàng lựa chọn công việc hơn thì sau đây là một vài nhóm ngành đáng lưu ý nhất của năm 2023.

2.1 Chế biến thực phẩm

Nên lựa chọn công việc gì khi xuất khẩu lao động sang Nhật? - Ảnh 2

Một trong những công việc được săn đón khi tham gia chương trình XKLĐ Nhật Bản, đơn hàng chế biến thực phẩm cần nhiều nhân lực, mỗi lần tuyển dụng số lượng lớn và liên tục có đơn hàng. Mức lương trả cho người lao động cao, công việc ổn định và môi trường làm việc tốt là điều thu hút lao động chọn việc làm này.

2.2 Chế biến thuỷ hải sản

Thuỷ hải sản vốn là một trong những khía cạnh cực kỳ nổi tiếng và phát triển tại Nhật Bản. Vì vậy, cơ hội mở ra cho người lao động là rất thường xuyên và đa dạng. Công việc này không đòi hỏi quá nhiều về mặt hình thể, trình độ văn hoá hay tuổi tác nên đa phần các lao động Việt có nhu cầu xuất khẩu lao động Nhật Bản đều có thể ứng tuyển.

Ngoài ra đơn hàng kỹ sư cơ khí Nhật Bản cũng đang rất hot bởi mức thu nhập cực cao và nhu cầu tuyển dụng lớn.

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