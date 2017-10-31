Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh: Bạn gái tiết lộ nguyên nhân sự việc

Sáng 30/10, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một nam thanh niên bị bỏng nặng, nghi do tẩm xăng tự thiêu trước cổng khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Công an huyện Yên Phong đã xác nhận và cho biết nạn nhân là Lương Văn L. (20 tuổi, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh).

Theo Trí Thức Trẻ, nam thanh niên tự thiêu vì mâu thuẫn tình cảm. L. có quan hệ yêu đương với cô gái tên Mai Thị H. (18 tuổi, quê Thanh Hóa). Cả hai cùng làm chung công ty tại KCN Yên Phong, đồng thời sống chung một khu trọ. Trong quá trình yêu đương, L. và bạn gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Mỗi lần như vậy, L. lại đe dọa tự tử.

Ngày 20/10, H. không ở trọ nữa mà chuyển vào ký túc xá công ty. Đến sáng 30/10, H. tìm đến phòng trọ của L. và nói lời chia tay. Quá tức giận, L. đi mua một chai xăng về dọa bạn gái nếu chia tay sẽ tự thiêu.