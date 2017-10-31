Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh: Bạn gái tiết lộ nguyên nhân sự việc

Đời sống 31/10/2017 11:14

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh, bạn gái của nạn nhân đã lên tiếng xác nhận và tiết lộ nguyên nhân sự việc.

Sáng 30/10, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một nam thanh niên bị bỏng nặng, nghi do tẩm xăng tự thiêu trước cổng khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Công an huyện Yên Phong đã xác nhận và cho biết nạn nhân là Lương Văn L. (20 tuổi, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh).

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh: Bạn gái tiết lộ nguyên nhân sự việc - Ảnh 1
Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh: Facebook

Theo Trí Thức Trẻ, nam thanh niên tự thiêu vì mâu thuẫn tình cảm. L. có quan hệ yêu đương với cô gái tên Mai Thị H. (18 tuổi, quê Thanh Hóa). Cả hai cùng làm chung công ty tại KCN Yên Phong, đồng thời sống chung một khu trọ. Trong quá trình yêu đương, L. và bạn gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Mỗi lần như vậy, L. lại đe dọa tự tử.

Ngày 20/10, H. không ở trọ nữa mà chuyển vào ký túc xá công ty. Đến sáng 30/10, H. tìm đến phòng trọ của L. và nói lời chia tay. Quá tức giận, L. đi mua một chai xăng về dọa bạn gái nếu chia tay sẽ tự thiêu.

H. nghĩ bạn trai chỉ dọa như những lần trước đó nhưng không ngờ L. lại châm lửa tự thiêu thật khiến cô gái vô cùng hoảng loạn, cầu cứu mọi người giúp đỡ.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nam thanh niên bị bỏng nặng toàn thân, hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại viện bỏng quốc gia.

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh: Bạn gái tiết lộ nguyên nhân sự việc - Ảnh 2
Nam thanh niên được người dân chở đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân - Ảnh: Internet

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh: Bạn gái tiết lộ nguyên nhân sự việc - Ảnh 3
Cô gái được cho là người yêu của nạn nhân vô cùng hoảng loạn, cầu cứu người dân giúp đỡ - Ảnh: Internet

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Bắc Ninh: Bạn gái tiết lộ nguyên nhân sự việc - Ảnh 4
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiệm - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong cho biết nam thanh niên được xác định bỏng độ 3. Ngay sau khi sơ cứu xong, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chữa trị - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi được hỏi nguyên nhân sự việc, nam thanh niên khẳng định với Công an rằng mình tẩm xăng tự thiêu do chán đời. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu nghi do mâu thuẫn với bạn gái

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu nghi do mâu thuẫn với bạn gái

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