Bắt tại trận vợ đang lõa lồ với nhân tình trong nhà, chồng tưới xăng thiêu sống cả hai

Đời sống 30/10/2017 14:14

Bắt quả tang vợ cùng nhân tình trong tình trạng không mảnh vải che thân trong nhà, người chồng tưới xăng, châm lửa khiến cả hai bỏng nặng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là chị Lê Thị H. (31 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng) và anh Đặng Văn P. (29 tuổi, ngụ xã An Hòa). Cả hai vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. 

Người gây ra thương tích cho hai nạn nhân là Vương Thanh Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, chồng chị H.) hiện đã bị công an bắt giữ.

Theo Báo Đất Việt, người dân địa phương cho biết chị H. là người ưa nhìn, xinh xắn và rất giỏi làm ăn, buôn bán. Hai vợ chồng có 2 đứa con gái, làm nghề bán thịt heo ngoài chợ. Nhờ buôn bán có duyên nên phản thịt heo của vợ chồng Hoàng khá đông khách, cuộc sống gia đình luôn dư dả.

Thấy khấm khá, hai vợ chồng tiếp tục mở lò mổ heo và thuê nhân công đến làm việc, trong đó có P. Sau thời gian làm việc, P. đã nảy sinh tình cảm với bà chủ.

Không chỉ lén lút quan hệ tình cảm, thời gian gần đây cả hai còn công khai mối quan hệ bất chính khiến gia đình, hàng xóm vô cùng gai mắt.

Bắt tại trận vợ đang lõa lồ với nhân tình trong nhà, chồng tưới xăng thiêu sống cả hai - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Đất Việt

Anh T. - một người bạn của Hoàng cho biết, người chồng biết rõ vợ cặp kè với người làm thuê nhưng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, mong vợ suy nghĩ lại cho con cái đỡ khổ, tuy nhiên chị H. vẫn chứng nào tật nấy.

Thời gian gần đây, cả hai còn công khai đi lại lộ liễu khiến anh Hoàng vô cùng bức xúc nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Cách đây hơn 1 tháng, sau khi người họ hàng mua căn nhà mới nhưng chưa sử dụng, chị H. liền mượn nhà để ở nhờ. 

Từ đó, mỗi lần hai vợ chồng có chuyện cự cãi, chị H. lại tới căn nhà mới này để ngủ qua đêm. Không ít lần người dân xung quanh đó bắt gặp một thanh niên lạ mặt thường xuyên ngủ lại qua đêm tại đây.

"Chuyện con H. và thằng P. ngoại tình bại lộ, người dân xung quanh bàn tán xôn xao. Người nhà, bạn bè cũng đã nhiều lần trò chuyện, khuyên giải con H. nhưng nó đều bỏ ngoài tai hết.

Nếu nó không quá cố chấp, lao mình như con thiêu thân vào mối tình ngang trái đấy, thì nay vợ chồng con cái nó đâu phải chịu cảnh như ngày hôm nay,..", anh T. ngậm ngùi nói.

Biết tin vợ và nhân tình thường xuyên hẹn hò tại ngôi nhà mượn của họ hàng, Hoàng nhiều lần bí mật theo dõi sinh hoạt của vợ. Bi kịch xảy đến vào khuya 23/10, Hoàng ghé qua căn nhà đó để xem xét tình hình. Phát hiện vợ và nhân tình đang hú hí với nhau, Hoàng nổi cơn cuồng ghen, tưới xăng rồi châm lửa thiêu sống đôi trai gái.

Bắt tại trận vợ đang lõa lồ với nhân tình trong nhà, chồng tưới xăng thiêu sống cả hai - Ảnh 2
Chị H. và nhân tình bị bỏng nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Dân Việt

Em trai chị H. thừa nhận, mâu thuẫn của vợ chồng Hoàng đã xảy ra nhiều năm. Họ hàng đều biết và nhiều lần khuyên bảo nhưng không được. Bi kịch xảy ra khiến gia đình vô cùng đau lòng.

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Uất ức vì bị từ chối tình cảm, người đàn ông ra tay tàn độc, dùng xăng châm lửa đốt vợ cũ và bạn trai mới. Tình trạng của hai nạn nhân hiện giờ vô cùng nguy kịch.

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