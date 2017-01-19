Năm mới 'tiền xài không hết' nếu ăn đủ 12 quả này trong đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa, ngoài t? vi ệc không được cãi nhau với người khác, làm vỡ chén bát hay mượn tiền người khác thì chúng ta nên ăn đủ 12 quả nho để năm mới có thật nhiều tài lộc.

Giao thừa là thời khắc quan trọng với tất cả chúng ta, nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới. Vào lúc này, ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ga đình mình vào năm mới.

Theo phong tục của người Tây Ban Nha, vào đêm giao thừa nếu chúng ta ăn liên tục 12 quả nho thì năm mới sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Vì theo quan niệm của các nước phương Tây, số 12 là con số hoàn hảo vì một năm có 12 tháng, và trên đỉnh Olympus cũng có 12 vị thần. Do đó, họ tin rằng vào đêm giao thừa nếu chúng ta ăn 12 quả nho thì mỗi tháng trong năm đều sẽ gặp những điều tốt lành.

Mặc dù có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, nhưng phong tục này cũng phổ biến ở nhiều nước châu Á đặc biệt là nước ta. Vi theo ông bà ta ngày xưa, sỡ dĩ nên ăn nho vào đếm giao thừa hay đặt chúng lên bàn thờ vào ngày Tết, vì chúng tượng trưng cho sự đủ đầy, hạnh phúc. Vì nho mọc theo chùm, nên người ta tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, giúp các thành viên hòa thuận, đùm bọc và yêu thương nhau hơn. Do đó, nó là một loại trái cây không thể thiếu trong nhiều gia đình ngày Tết.

Ngoài ra, những trái nho luôn có hình dáng tròn trịa, đủ đầy nên ông bà ta tin rằng nó sẽ mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ. Đối với những người làm ăn, buôn bán họ tin rằng ăn nho vào dịp đầu năm thì công việc của họ sẽ luôn gặp suôn sẻ, buôn may bán đắt.

Ngoài việc ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa, bạn cũng nên mở toang các cánh cửa trong nhà để đón những điều may mắn trong năm mới. Điều này cũng giúp gia chủ tống khứ được những điều xui rủi trong năm cũ ra khỏi nhà.

Nếu bạn muốn cầu những điều may mắn về con đường tình duyên, nên mặc đồ lót màu đỏ vào đêm giao thừa vì theo phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Nếu muốn năm mới có thật nhiều tiền tài, hãy mặc quần lót màu xanh để được như ý. Còn những ai muốn năm mới gia đình thịnh vượng thì nên mặc quần lót màu vàng. Nên nhớ không được mặc đồ lót màu đen trong đêm giao thừa, vì ông bà ta cho rằng điều này sẽ mang lại nhiều điều kém may mắn trong năm mới.

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