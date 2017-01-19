Năm mới 'tiền xài không hết' nếu ăn đủ 12 quả này trong đêm giao thừa

Đời sống 19/01/2017 16:59

Giao thừa là thời khắc quan trọng với tất cả chúng ta, nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới. Vào lúc này, ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ga đình mình vào năm mới.

Giao thừa là thời khắc quan trọng với tất cả chúng ta, nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới. Vào lúc này, ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ga đình mình vào năm mới.

Trong đêm giao thừa, ngoàit? việc không được cãi nhau với người khác, làm vỡ chén bát hay mượn tiền người khác thì chúng ta nên ăn đủ 12 quả nho để năm mới có thật nhiều tài lộc.

Năm mới 'tiền xài không hết' nếu ăn đủ 12 quả này trong đêm giao thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo phong tục của người Tây Ban Nha, vào đêm giao thừa nếu chúng ta ăn liên tục 12 quả nho thì năm mới sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Vì theo quan niệm của các nước phương Tây, số 12 là con số hoàn hảo vì một năm có 12 tháng, và trên đỉnh Olympus cũng có 12 vị thần. Do đó, họ tin rằng vào đêm giao thừa nếu chúng ta ăn 12 quả nho thì mỗi tháng trong năm đều sẽ gặp những điều tốt lành.

Mặc dù có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, nhưng phong tục này cũng phổ biến ở nhiều nước châu Á đặc biệt là nước ta. Vi theo ông bà ta ngày xưa, sỡ dĩ nên ăn nho vào đếm giao thừa hay đặt chúng lên bàn thờ vào ngày Tết, vì chúng tượng trưng cho sự đủ đầy, hạnh phúc. Vì nho mọc theo chùm, nên người ta tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, giúp các thành viên hòa thuận, đùm bọc và yêu thương nhau hơn. Do đó, nó là một loại trái cây không thể thiếu trong nhiều gia đình ngày Tết.

Ngoài ra, những trái nho luôn có hình dáng tròn trịa, đủ đầy nên ông bà ta tin rằng nó sẽ mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ. Đối với những người làm ăn, buôn bán họ tin rằng ăn nho vào dịp đầu năm thì công việc của họ sẽ luôn gặp suôn sẻ, buôn may bán đắt.

Ngoài việc ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa, bạn cũng nên mở toang các cánh cửa trong nhà để đón những điều may mắn trong năm mới. Điều này cũng giúp gia chủ tống khứ được những điều xui rủi trong năm cũ ra khỏi nhà.

Năm mới 'tiền xài không hết' nếu ăn đủ 12 quả này trong đêm giao thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn cầu những điều may mắn về con đường tình duyên, nên mặc đồ lót màu đỏ vào đêm giao thừa vì theo phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Nếu muốn năm mới có thật nhiều tiền tài, hãy mặc quần lót màu xanh để được như ý. Còn những ai muốn năm mới gia đình thịnh vượng thì nên mặc quần lót màu vàng. Nên nhớ không được mặc đồ lót màu đen trong đêm giao thừa, vì ông bà ta cho rằng điều này sẽ mang lại nhiều điều kém may mắn trong năm mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 10 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?