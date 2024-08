Thi thể của 2 cháu đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Ông Nguyễn Ngọc Toản, Chủ tịch UBND xã Hải Trung, huyện Hải Hậu cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 học sinh cách hiện trường xảy ra tai nạn đuối nước khoảng gần 700m. Thi thể các cháu đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 18h ngày 22/8, người dân địa phương phát hiện cháu N.V.H (học sinh lớp 5, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh) và cháu N.P.T (học sinh lớp 4, trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu) bị đuối nước khi tắm sông trên sông Ninh Cơ thuộc địa phận xã Hải Trung.

Nơi tìm thấy thi thể 2 học sinh (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cùng với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm hai cháu xuyên đêm.

Đến trưa 23/8, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai cháu.

Theo thông tin từ VTV: Do đang vào mùa mưa lũ, nước sông lên rất cao, không an toàn cho trẻ em khi tắm sông. Do đó các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

