Năm 2022, Vietlott chi hơn 3.430 tỷ đồng trả thưởng cho người chơi xổ số tự chọn

Đời sống 20/06/2023 15:44

Trong năm 2022, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đạt doanh thu hơn 6.272 tỷ đồng, trả thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn hơn 3.430 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, đóng góp hơn 1.710 tỷ đồng vào ngân sách.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, với dải sản phẩm xổ số tự chọn phong phú (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno, và Bingo18) và kênh phân phối đa dạng (kênh thiết bị đầu cuối tại 63 tỉnh, thành phố; kênh điện thoại trên 3 nhà mạng lớn), năm 2022, Vietlott đã ghi nhận những tăng trưởng trong kinh doanh cũng như trong việc đóng góp ngân sách Nhà nước.      

Doanh thu của đơn vị này đạt 6.272 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 208 tỷ đồng. Lợi nhuận này sau khi trích lập các quỹ được nộp về ngân sách các địa phương theo tỷ lệ doanh thu.

Năm 2022, Vietlott chi hơn 3.430 tỷ đồng trả thưởng cho người chơi xổ số tự chọn - Ảnh 1
Các sản phẩm xổ số của Vietlott được người chơi yêu thích nhờ cách chơi đa dạng và giải thưởng hấp dẫn - Ảnh: Báo Dân Trí

Với 55% doanh thu dành cho trả thưởng, Vietlott đã trả thưởng 3.430 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng hơn 600 tỷ đồng so với năm 2021. Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số ma trận (Mega 6/45, Power 6/55), ghi nhận có hơn 5 triệu vé trúng thưởng. Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro), ghi nhận gần 900.000 vé trúng thưởng.

Đối với loại hình xổ số quay nhanh với tính chất quay số mở thưởng liên tục, 10 phút/kỳ quay số mở thưởng nên ghi nhận số lượng vé trúng cao, như Keno lên đến hơn 18 triệu vé trúng thưởng, hoặc như Bingo18 mới ra mắt hơn 3 tháng cũng ghi nhận 479.000 vé trúng.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong năm 2022, Vietlott đã đóng góp hơn 1.710 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn, tăng hơn 400 tỷ đồng so với năm 2021. 

Năm 2022, Vietlott chi hơn 3.430 tỷ đồng trả thưởng cho người chơi xổ số tự chọn - Ảnh 2
 Vietlott trao tặng nhà đại đoàn kết tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VietNamnet

Ngoài việc nộp ngân sách, Vietlott và khách hàng trúng thưởng cũng luôn đồng hành với các địa phương trong hoạt động an sinh xã hội. Đến hết năm 2022, tổng giá trị các khoản đóng góp cho an sinh xã hội của Vietlott và khách hàng trúng thưởng lên đến 45 tỷ đồng; trong đó đã xây: 5 trường học, 50 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; 7 vườn rau trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; trao hàng nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao; đóng góp 2 tỷ đồng cho quỹ vắc xin Covid-19.

Đặc biệt, ngày 5/5/2023, Bộ Nội Vụ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ xã hội Tâm Tài Việt có thành viên sáng lập là Vietlott. Mục tiêu về hoạt động an sinh xã hội của Vietlott trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện nhiều hơn các hoạt động ý nghĩa trên phạm vi toàn quốc.

 

 

Năm 2022: Xổ số Vietlott ghi nhận trả hơn 3.400 tỷ đồng tiền thưởng

Năm 2022: Xổ số Vietlott ghi nhận trả hơn 3.400 tỷ đồng tiền thưởng

Trong năm 2022, giá vốn bán hàng của Vietlott đạt 4.675 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn giá vốn là chi phí trả thưởng và dự phòng trả thưởng với 3.430 tỷ đồng.

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