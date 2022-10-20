Mẹo vặt cuộc sống: Bỏ túi ngay cách khử mùi thuốc lá trong phòng máy lạnh hiệu quả!

Bạn đang ở trong phòng điều hòa, máy lạnh và một vài vị khách đến thăm mang đến mùi thuốc khó chịu trong phòng? Mùi hương hại sức khỏe này chắc hẳn khiến nhiều người khó chịu, kể cả các bé nhỏ. Vậy cách khử mùi thuốc lá trong phòng máy lạnh là gì? Hãy cùng tham khảo ngay một vài cách khử mùi thuốc lá trong phòng máy lạnh siêu hiệu quả và đơn giản dưới đây nhé!

Giấm táo, than hoạt tính và baking soda đều là những nguyên liệu có công hiệu khử mùi hiệu quả mà các chị em có thể dễ dàng tìm mua trong cuộc sống hàng ngày.

- Đầu tiên, để yên một bát giấm táo ở những nơi mà bạn thấy nặng mùi nhất, sau một vài giờ, giấm táo sẽ hút hết mùi khó chịu xung quanh nơi mà bạn đặt. Bên cạnh đó, mùi giấm táo cũng sẽ dễ dàng tan đi ngay sau khi bạn đổ giấm táo nhé.

- Nếu bạn không thích mùi dấm táo thì có thể thay thế bằng than hoạt tính hoặc baking soda (mùi nhẹ), hai loại sản phẩm này cũng có tác dụng khử mùi rất tốt và tiện lợi.

2. Làm sạch không khí trong phòng để khử mùi thuốc lá trong phòng lạnh cấp tốc

Dùng máy lọc khí cũng là cách thông minh để khử mùi thuốc lá trong phòng kín!

Vì phòng máy lạnh thường kín gió nên không khí thường không được lưu thông, nên mùi thuốc lá lẫn khuất trong phòng rất khó được bay đi. Chính vì vậy, bạn cần làm sạch không khí để giải quyết tình trạng này:

- Bạn chỉ cần đặt một máy lọc không khí trong phòng hoặc sử dụng ngay chính điều hòa trong phòng với chế độ làm lạnh khô nhé. Sau một lúc, không khí trong phòng sẽ được làm sạch hết mùi thuốc lá khó chịu.

- Bên cạnh đó, bạn cũng cần loại bỏ bớt những tác nhân gây mùi trong phòng như đồ ăn, thức uống,... để quá trình lọc không khí được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

3. Sử dụng nước hoa xịt phòng để khử mùi thuốc lá trong phòng điều hòa

Nước hoa và bình xịt phòng có công hiệu khử mùi tạm thời!

Nước hoa xịt phòng là biện pháp tạm thời cho việc che lấp đi mùi thuốc lá. Mùi thơm của nước hoa sẽ át đi mùi thuốc lá và khách tới nhà sẽ không nhận ra mùi thuốc lá trong phòng. Một cách khác là bạn có thể đốt hương thơm hoặc hương trầm trong phòng, nhưng cách này thì bạn chỉ nên áp dụng khi đã tắt điều hòa rồi nhé.

Một biện pháp khác là bạn có thể sử dụng bình xịt khử mùi có bán sẵn tại siêu thị. Cách này rất đơn giản chỉ là xịt khử mùi trong phòng. Bình xịt loại này không chỉ tiêu diệt mùi thuốc lá mà còn loại bỏ được các mùi hôi khó chịu khác trong phòng. Nhưng bạn lưu ý một chút là không nên dùng các sản phẩm có độ axit quá cao, có thể làm hư hại tới cục lạnh điều hòa trong phòng.

4. Vệ sinh máy điều hòa trong phòng là cách khử mùi thuốc lá trong phòng máy lạnh hiệu quả

Nếu bạn đã thực hiện tất cả các điều trên mà vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng thì cách giải quyết lúc này là quan tâm tới cục lạnh điều hòa nhà bạn nhé. Có thể đây mới chính là tác nhân “phả” mùi thuốc lá trong phòng.

Cục lạnh điều hòa cũng có khả năng là nguyên nhân chính khiến ám mùi trong phòng!

Trong một vài trường hợp, bộ lọc của cục lạnh bị hư hỏng và không thể lọc được mùi cũng như bụi bẩn, mùi hôi trong không khí. Từ đó, không khí đi ra sẽ bị bắt mùi từ bộ lọc và sẽ gây khó chịu cho những người trong phòng. Bạn nên áp dụng phương pháp sau để vệ sinh cục lạnh điều hòa:

- Đầu tiên, tháo bỏ nắp trên điều hòa, rồi nhẹ nhàng tháo bỏ các màng lọc và làm sạch.

- Dùng nước phun áp lực cao để làm sạch dàn lạnh (Nên sử dụng một bộ đỡ nước để khỏi giây bẩn ra nhà).

- Kiểm tra/thay thế cục than hoạt tính trong dàn lạnh (Nếu có).

- Kiểm tra lại mạch điều khiển cục lạnh chạy có đúng hay không (Cần thợ chuyên nghiệp).

Sau khi làm sạch cục lạnh điều hòa trong phòng, đảm bảo không khí trong phòng bạn sẽ sạch sẽ và thoáng đãng hơn nhiều đấy!

Những lưu ý khi tiến hành các cách khử mùi thuốc lá trong phòng lạnh

Bạn cần loại bỏ bớt những vật dụng gây ám mùi trong phòng!

- Loại bỏ hết những vật dụng ám mùi thuốc lá nặng như quần áo, gạt tàn thuốc, mũ,... cũng như rửa tay chân, mặt mũi bằng chất tẩy rửa thích hợp để giảm bớt mùi khói thuốc trong phòng.

- Những khi nào không bật điều hòa trong phòng thì hãy mở cửa sổ để thông thoáng mùi tự nhiên cũng như cho ánh nắng mặt trời giúp sạch mùi tự nhiên.

- Có thể dùng khăn ấm tẩm nước giấm để lau qua các vật dụng trong phòng giúp bay mùi, khử mùi thuốc lá trong phòng điều hòa hiệu quả. Tuy nhiên cách này không áp dụng với sàn đá, gạch men,...

- Nếu bị ám mùi quá nặng và áp dụng các cách khử mùi trên mà không hết thì có thể sẽ phải tiến hành sơn lại cả phòng như là một biện pháp cuối cùng.

Trên đây là một vài cách giúp khử mùi thuốc lá trong phòng máy lạnh hiệu quả và đơn giản cho chị em. Hy vọng với các mẹo nhỏ mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ thu thập thêm được một vài mẹo nhỏ giúp đánh bay mùi thuốc lá khó chịu ra khỏi phòng, trả lại một không gian tươi mát và sạch sẽ cho căn phòng nhà bạn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!