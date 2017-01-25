Mẹo hay: Giữ trái cây trên mâm ngũ quả tươi lâu trong ngày Tết

Sở dĩ mọi người thường đặt mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết vì nó tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong phong thủy. Tùy thuộc vào từng vùng khác nhau mà những loại trái cây được bày lên mâm cũng khác nhau. Nhưng dù là miền nào thì chị em vẫn luôn canh cánh một nỗi lo chung đó là làm sao để giữ những loại trái cây trên mâm ngũ quả được tươi lâu.

Với các loại trái cây như cam, bưởi thì nên chọn những quả còn nguyên cuống, không bị sâu bệnh. Những trái cam, bưởi ngon sẽ có da sáng bóng, trên vỏ không có vết đốm và màu vàng trên da những quả chín cây sẽ đều hơn những quả bị ép chín bằng thuốc. Mặc dù khi thắp hương trong những ngày Tết sẽ khiến bưởi, cam chín nhanh, mau khô vỏ nhưng không nên chọn những quả còn quá tươi vì nó sẽ không đẹp và khó ăn khi cúng xong.

Còn đối với chuối, nên chọn những nãi có nhiều trái to, đều nhau. Khác với bưởi, cam khi chọn chuối bạn nên chọn những quả có màu xanh để giữ được lâu hơn. Vì nếu như chọn những quả chuối chín, nó sẽ rất nhanh bị hư, thối khiến cả mâm ngũ quả bị hư rất nhanh.

Với dưa hấu, ngoàit? việc gõ vào thân để xác định độ ngon thì bạn còn có thể dựa vào núm dưa để xem xét, chọn lựa. Những trái dưa ngon sẽ có núm đều, hơi rũ xuống phía dưới. Đối với những trái dưa có cuống nhỏ là vì chúng bị héo khi già đi, nên tránh chọn những quả có cuống quả to, không bị ngoắc lại vì đây là những quả chín ép chứ không tự nhiên.

Còn khi chọn mãng cầu, đu đủ hay xoài – những loại quả có vỏ mỏng, mau chín thì nên chọn những quả còn xanh để tránh trường hợp chúng bị thối trước khi cúng xong.

Một số mẹo giúp trái cây tươi lâu

Khác với trái cây dùng để ăn, những loại quả dùng để đặt lên bàn thờ sau khi mua về không nên rửa với nước mà chỉ cần dùng khăn ướt lau sơ qua là được vì nếu tiếp xúc nhiều với nước sẽ khiến chúng bị ẩm và mau hư hơn. Ngoài ra cũng nên thường xuyên kiểm tra xung quanh tránh để nước đọng lại trên mâm khiến trái cây bị hư.

Với những loại quả có cuống, sau khi chọn được những quả tơi ngon ưng ý thì cắt cuống chỉ chừa một đoạn ngắn. Sau đó dùng vôi bôi vào vết cắt trên cuống, phương pháp này có tác dụng khử trùng, chống thối rất hiệu quả.