Mâu thuẫn trên sân bóng, hai nhóm thanh thiếu niên xông vào nhau hỗn chiến, 1 người tử vong, 2 người khác bị thương

Đời sống 25/08/2023 19:55

Trong lúc đá bóng, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, dùng hung khí đánh nhau làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị phối hợp Công an huyện Lấp Vò vận động 4 đối tượng có hành vi giết người ra đầu thú, gồm: Hồ Quang Dự (sinh năm 2007), Võ Chí Thành, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Hi (sinh năm 2005), cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mâu thuẫn trên sân bóng, hai nhóm thanh thiếu niên xông vào nhau hỗn chiến, 1 người tử vong, 2 người khác bị thương - Ảnh 1
Các đối tượng Nguyễn Văn Hi, Võ Chí Thành, Hồ Quang Dự, Nguyễn Hoàng Phúc (từ trái sang) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/8, tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Út Danh trên địa bàn xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, do có mâu thuẫn trong lúc đá bóng, các đối tượng trên đã dùng hung khí đánh nhau với 6 thanh niên ở thị trấn Lấp Vò.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong lúc xô xát, T.T.A. (15 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) bị các đối tượng dùng dao đâm trúng vào người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng A. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vụ đánh nhau còn làm 2 người khác bị thương, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh An Giang.

Mâu thuẫn trên sân bóng, hai nhóm thanh thiếu niên xông vào nhau hỗn chiến, 1 người tử vong, 2 người khác bị thương - Ảnh 2
Sân bóng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm các nghi can có liên quan. Đồng thời vận động gia đình kêu gọi các nghi can ra đầu thú. Đến ngày 24/8, cả 4 nghi can nói trên đã đến công an để đầu thú. 

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Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 24/8, tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

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