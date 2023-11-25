Một người đàn ông mang súng ngắn, dao cùng 50 viên đạn chì... vào nhà nghỉ rồi đe dọa, ép bạn gái tự tử.

Dẫn theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, sáng 25/11, một lãnh đạo VKSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông cầm súng, dao đe dọa, ép người phụ nữ uống dung dịch (nghi thuốc cỏ cháy) tại nhà nghỉ.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 22/11, anh P.N.H (SN 1984, trú huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) rủ chị N.T.N.L. (SN 1993, trú huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà nghỉ thuộc thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil).

Tại đây, chị L. vào phòng nghỉ trước, còn anh H. quay ra xe mô tô lấy một khẩu súng (loại súng ngắn, bắn đạn chì), hai băng đạn và 50 viên đạn chì, một con dao thái lan, một chai nhựa màu xanh lá cây (nghi thuốc cỏ cháy) chuẩn bị từ trước rồi vào phòng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy chị L. đi từ nhà vệ sinh ra, H. cầm súng và dao đe dọa, ép chị L. phải uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh lá cây do anh H. để sẵn ở cạnh bức tường sát nhà vệ sinh.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, do sợ hãi, chị L đã uống một ngụm dung dịch trong chai nhưng nhổ ra ngay.

H thấy vậy nên đã nổ súng khiến chị L hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh của phòng nghỉ trốn. Tuy nhiên, người này tiếp tục đạp cửa xông vào và nổ súng trúng tay chị L.

Chủ nhà nghỉ nghe tiếng la hét và tiếng động đã lên mở cửa. Nhân cơ hội đó, chị L chạy thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

H đã cố thủ trong phòng, đe dọa những người có ý định mở cửa rồi tự uống dung dịch trong chai nhựa mang theo. Công an thị trấn Đắk Mil sau đó đã khống chế, đưa H đi cấp cứu.

Công an huyện Đắk Mil đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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