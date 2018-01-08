Mâm cỗ cúng tất niên chào năm mới Mậu Tuất gồm những gì

Đời sống 08/01/2018 09:31

Mâm cỗ cúng tất niên không cần cầu kỳ, chỉ gồm những gì sẵn có thể hiện tấm lòng gia chủ là được.

Mỗi độ tết đến, xuân về, gần như bất cứ người Việt nào cũng có cảm giác nôn nao, hồi hộp khi được chuẩn bị mâm cúng tất niên, thưởng thức các món ăn ngon và cùng chờ đợi năm mới với gia đình. Đây là một khoảng khắc thực sự rất khó quên.

Mâm cơm cúng tất niên gồm những gì?

Mâm cúng tất niên
Mâm cúng tất niên. Nguồn: Internet.

Ngày lễ tất niên thường là 30 tháng Chạp. Mâm cơm cúng tất niên không cần quá cầu kỳ, chủ yếu thể hiện được tấm lòng tri ân, biết ơn của người cúng.

Bữa cơm tất niên ngày cuối năm được làm thịnh soạn hơn ngày thường. Lễ vật cúng tất niên đơn giản, đầy đủ thường có hương hoa, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, bánh chưng, cỗ mặn với đầy đủ các món ăn ngày Tết, được chế biến thơm ngon, tinh khiết, bầy biện đầy đặn, trang nghiêm.

Hiện nay, mâm cơm cúng tất niên ở miền Bắc thường là 4 bát, 4 đĩa; cỗ lớn thì 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa. 4 bát, 4 đĩa gồm: bát giò heo hầm măng lưỡi lợn, bát bóng thả, bát miến, bát mọc; 4 đĩa gồm: đĩa thịt gà, đĩa thịt heo, đĩa giò lụa, đĩa chả quế.

Mâm cơm tất niên miền Trung hay có bánh chưng, bánh tét, giò lụa, gà bóp rau răm, thịt heo luộc, giá chua…

Mâm cỗ tất niên miền Nam hay có bánh tét, canh măng, thịt kho tàu, gỏi tôm thịt, nem, chả giò…

Mỗi gia đình bày trí mâm lễ cúng một khác, tuy vậy cỗ cúng (mặn hay chay) nên đặt ở dưới bàn con bên dưới. Trên bàn thờ chính chỉ để hoa tươi, quả tươi, một ít tiền vàng mã mang tính tượng trưng. Các gia đình cũng có thể đặt bánh chưng, xôi, chè trên bàn thờ chính.

Mâm ngũ quả cúng tất niên gồm những gì?

Mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả. Nguồn: Internet.

Mâm ngũ quả cúng gia tiên nên chọn các loại hoa quả thông dụng, đẹp mắt và phải là hoa quả vừa đủ chín có thể ăn được.

Hoa quả xanh, hoa quả giả (bằng nhựa) bạn không được dùng cúng gia tiên. Đĩa/mâm ngũ quả không đặt trước chính giữa bát hương, nên để ở hai bên.

Hoa bày trên bàn thờ cũng vậy, cần phải hoa tươi chứ không dùng hoa giả, hoa nhựa.

Mỗi gia đình bày trí mâm lễ cúng một khác, tuy vậy cỗ cúng (mặn hay chay) nên đặt ở dưới cái bàn con bên dưới. Trên bàn thờ chính chỉ để hoa tươi, quả tươi, một ít tiền vàng mã mang tính tượng trưng. Cũng có thể đặt bánh chưng, xôi, chè trên bàn thờ chính. Không nên cắm “cành vàng lá ngọc” (hàng mã) lên bàn thờ vì có chứa nhiều trường khí âm bất lợi.

Lễ cúng tất niên
Lễ cúng tất niên. Nguồn: Internet.

Trong bữa cơm tất niên, các thành viên nên có mặt đông đủ, nói những chuyện vui trong năm hay những dự định năm mới, động viên nhau vươn lên, nỗ lực hơn, tạo một bầu không khí đầm ấm, hòa thuận.

Sau bữa cơm tất niên, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa hay còn gọi là lễ trừ tịch. Đúng giao thừa, người ta đặt những thức cúng lên bàn thờ gia tiên, thắp hương tưởng niệm, khấn vái, rước ông bà về nhà cùng con cháu vui xuân. Các ngày tiếp theo, người ta đều cúng cơm cho đến hết Tết, làm lễ tiễn ông bà thì việc thờ cúng gia tiên trong ngày Tết mới coi là xong.

Bạn có biết cách bày mâm ngũ quả miền Bắc như thế nào không?

Bạn có biết cách bày mâm ngũ quả miền Bắc như thế nào không?

Mâm ngũ quả miền Bắc không chú trọng vào ý nghĩa của các loại quả như người miền Nam nhưng lại thiên nhiều theo thuyết Ngũ hành.

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