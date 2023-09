Đã từ lâu, ngày tết Trung Thu ở Việt Nam đã được xem là tết của trẻ nhỏ. Bởi lẽ, cứ đến ngày này, khắp nơi, ông bà, cha mẹ đều dẫn con cháu của mình đi mua đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân rồi mặt nạ. Có nhà còn tự làm đèn lồng từ giấy, lon bia, vỏ thùng các-tông với mong muốn trẻ thơ có được một ngày rằm thật ấm áp. Thế nhưng, tựu trung lại, tất cả đều có một điểm chung đó là dù khó khăn đến mấy cũng tìm cách để bày một mâm hoa quả Trung Thu thật đẹp cho các bé.

Trong hầu hết các cách bày hoa quả Trung Thu, thông thường đều có những loại quả đặc trưng như bưởi xanh mọng nước, quả hồng đỏ và hồng ngâm rực rỡ, trái thanh long thanh mát, lựu, ổi, cam, mía tím, chuối tiêu, dưa hấu, quả thị thơm vàng... Một số gia đình còn trang trí thêm hoa, giấy dó để làm cho mâm hoa quả thêm rực rỡ và đầy màu sắc. Tất cả những loại quả này đều mang một ý nghĩa nhất định, chẳng hạn bưởi tượng trưng cho những điều may mắn; lựu gắn liền với sinh sôi; na mang lộc; hồng mang hi vọng hay quả dưa đỏ cầu bình an cho cả nhà. Do vậy, học cách tỉa hoa quả bày mâm cỗ Trung Thu là cách hay để cầu may mắn và thịnh vượng về cho cả gia đình bạn.

Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung thu độc đáo

Đầu tiên, bạn phải chú ý đến việc bày biện các loại hoa quả, bánh trái để làm sao bố trí màu sắc cho đan xen nhau hài hòa. Về cơ bản, màu sắc của hoa quả cũng được phân ra làm màu nóng và màu lạnh. Màu lạnh mang tính âm, màu nóng mang tính dương.

Dưới đây là cách bày mâm hoa quả Trung Thu với hình chú chó được làm bằng tép bưởi. Bưởi tách ra thành múi, bóc để các tép bưởi tỏa ra, đính xung quanh quả cam, khúc chuối làm thân chó bưởi, mắt được gắn thêm quả nho hoặc hạt đậu đen… trông rất sinh động.

Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết:

1 loại quả hình thuôn dài để làm thân: chọn đu đủ, dưa vàng hoặc dưa hấu loại thuôn nhỏ, dài để làm thân chó (nếu khéo tay có thể dùng chính vỏ bưởi, ghim lại làm thân).

1 loại quả hình tròn để làm đầu chó: có thể dùng cam, táo, lê...

3 đến 4 quả bưởi: nên chọn loại bưởi trắng, tép dài, khô (không cần bưởi ngon).

Ớt hoặc giấy màu làm lưỡi.

2 hạt nhãn làm mắt.

2 que xiên dài

1 hộp tăm nhọn.

Giỏ hoặc đĩa để trang trí.

Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung Thu hình chú chó bằng quả bưởi: