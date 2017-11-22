Cách tỉa hoa quả bày mâm cỗ trung thu độc đáo với hình chú chó làm từ quả bưởi

Du lịch 22/11/2017 09:49

Học cách tỉa hoa quả bày mâm cỗ Trung Thu với chú chó đáng yêu được làm từ quả bưởi và những nguyên liệu giản đơn, quen thuộc khác.

Trong đêm hội trăng Rằm, chị em phụ nữ thường mách nhau cách tỉa hoa quả bày mâm cỗ Trung Thu để làm cho các bé bất ngờ. Bên cạnh đèn ông sao, đèn kéo quân thì mâm hoa quả cũng là một món quà vô cùng tuyệt vời với trẻ nhỏ.

Trong phần dưới đây, hãy cùng tìm hiểu một cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung Thu rất độc đáo và khám phá xem ý nghĩa của mâm cỗ Trung Thu truyền thống là gì nhé.

Làm chú chó bằng bưởi bày cỗ Trung Thu.
Làm chú chó bằng bưởi bày cỗ Trung Thu. Nguồn: Internet.

Ý nghĩa của mâm cỗ Trung Thu

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, Rằm tháng 8 hay còn gọi là Tết Trung Thu là dịp để gia đình tụ họp, con cháu quây quần, dâng lên tổ tiên những nén hương thơm. Sau đó, đến lúc tối, cả nhà sẽ cùng phá cỗ trông trăng khi chị Hằng đẹp nhất.

Đã từ lâu, ngày tết Trung Thu ở Việt Nam đã được xem là tết của trẻ nhỏ. Bởi lẽ, cứ đến ngày này, khắp nơi, ông bà, cha mẹ đều dẫn con cháu của mình đi mua đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân rồi mặt nạ. Có nhà còn tự làm đèn lồng từ giấy, lon bia, vỏ thùng các-tông với mong muốn trẻ thơ có được một ngày rằm thật ấm áp. Thế nhưng, tựu trung lại, tất cả đều có một điểm chung đó là dù khó khăn đến mấy cũng tìm cách để bày một mâm hoa quả Trung Thu thật đẹp cho các bé.

Trong hầu hết các cách bày hoa quả Trung Thu, thông thường đều có những loại quả đặc trưng như bưởi xanh mọng nước, quả hồng đỏ và hồng ngâm rực rỡ, trái thanh long thanh mát, lựu, ổi, cam, mía tím, chuối tiêu, dưa hấu, quả thị thơm vàng... Một số gia đình còn trang trí thêm hoa, giấy dó để làm cho mâm hoa quả thêm rực rỡ và đầy màu sắc. Tất cả những loại quả này đều mang một ý nghĩa nhất định, chẳng hạn bưởi tượng trưng cho những điều may mắn; lựu gắn liền với sinh sôi; na mang lộc; hồng mang hi vọng hay quả dưa đỏ cầu bình an cho cả nhà. Do vậy, học cách tỉa hoa quả bày mâm cỗ Trung Thu là cách hay để cầu may mắn và thịnh vượng về cho cả gia đình bạn.

Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung thu độc đáo

Đầu tiên, bạn phải chú ý đến việc bày biện các loại hoa quả, bánh trái để làm sao bố trí màu sắc cho đan xen nhau hài hòa. Về cơ bản, màu sắc của hoa quả cũng được phân ra làm màu nóng và màu lạnh. Màu lạnh mang tính âm, màu nóng mang tính dương.

Dưới đây là cách bày mâm hoa quả Trung Thu với hình chú chó được làm bằng tép bưởi. Bưởi tách ra thành múi, bóc để các tép bưởi tỏa ra, đính xung quanh quả cam, khúc chuối làm thân chó bưởi, mắt được gắn thêm quả nho hoặc hạt đậu đen… trông rất sinh động.

Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung thu
Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung thu. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết:

  • 1 loại quả  hình thuôn dài để làm thân: chọn đu đủ, dưa vàng hoặc dưa hấu loại thuôn nhỏ, dài để làm thân chó (nếu khéo tay có thể dùng chính vỏ bưởi, ghim lại làm thân).
  • 1 loại quả hình tròn để làm đầu chó: có thể dùng cam, táo, lê...
  • 3 đến 4 quả bưởi: nên chọn loại bưởi trắng, tép dài, khô (không cần bưởi ngon).
  • Ớt hoặc giấy màu làm lưỡi.
  • 2 hạt nhãn làm mắt.
  • 2 que xiên dài
  • 1 hộp tăm nhọn.
  • Giỏ hoặc đĩa để trang trí.

Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung Thu hình chú chó bằng quả bưởi:

Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung Thu hình chú chó bằng quả bưởi
Cách tỉa hoa quả bày cỗ Trung Thu hình chú chó bằng quả bưởi. Nguồn: Internet.

  • Bước 1. Cắt vát phần đầu quả dưa và quả táo; nối chúng với nhau bằng que xiên (chú ý đề đầu cao hơn thân). Có thể dùng quả cam to, cam nhỏ cũng được. Sau đó cắt bằng phần đáy quả dưa để có thể đặt chú chó nằm cố định, thăng bằng trên giỏ hoặc đĩa.
  • Bước 2. Gọt bưởi, tách múi và bóc xòe mùi bưởi ra nhưng vẫn để múi dính vào vỏ (nên dùng tăm gẩy đều các tép bưởi xòe đều, tơi xù thì lông cún sẽ đẹp).
  • Bước 3. Dùng tăm (bẻ đôi) ghim bưởi vào thân dưa, chú ý ghim từ đỉnh đầu xuống, ghim một hàng ngang chạy hết lưng  trước, sau đó đắp thêm các phần còn hở để toàn thân chú cún được phủ kín, đều bằng bưởi.
  • Bước 4. Dùng vỏ bưởi, gọt và gắn thành hai tai cún rủ xuống. Dùng 4 múi bưởi bóc trần làm chân cho cún. Dùng hai hạt nhãn gắn mắt, có thể thêm đôi mi giả xung quanh hạt nhãn để mắt cún lung linh hơn. Dùng ớt hoặc cắt vỏ bưởi làm lưỡi gắn cho chú cún. Dùng giây ruy-băng thắt nơ gắn cho chú cún thêm điệu đà. Với chú cún ở dưới, bạn hoàn toàn có thể xen kẽ và sắp xếp màu tép bưởi trắng và hồng để cún xinh hơn.

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