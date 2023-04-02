Mách mẹ cách đặt tên cho bé trai tiền đồ rộng mở, may mắn cả đời

Đời sống 02/04/2023 06:14

Để đặt được tên hay cho bé trai, ba mẹ cần lưu ý những điều trên cũng như là chọn tên cho bé thật kỹ càng nhé!

Theo quan niệm của nhiều bậc cha mẹ, cái tên là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh của con, nó sẽ theo con đi hết cuộc đời. Do đó, việc đặt tên đẹp cho con rất được chú trọng.

Để đặt được tên hay cho bé trai, ba mẹ cần lưu ý những điều trên cũng như là chọn tên cho bé thật kỹ càng nhé!

Mách mẹ cách đặt tên cho bé trai tiền đồ rộng mở, may mắn cả đời - Ảnh 1
Đặt tên đẹp cho con trai rất được chú trọng. Ảnh minh họa: Internet

Bố, mẹ nào cũng đều muốn tên của con không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa về sức khỏe, bình an, sự hanh thông, niềm hạnh phúc nên việc đặt tên cho con cũng khiến không ít người đau đầu.

Tên phải có ý nghĩa hay: Cần chọn tên cho con có ý nghĩa tích cực và lịch sự vì cái tên sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Đã qua rồi cái thời bố mẹ thích đặt tên con thật xấu cho… dễ nuôi và để ông Trời không bắt đi mất.

Tên phải hợp với giới tính của con: Con gái mang tên giống con trai hay con trai mang tên con gái đều dễ gây nhầm lẫn trong giao tiếp, xưng hô hay làm giấy tờ và có thể dẫn đến nhiều rắc rối khác.

Nên chọn tên cho bé có 3 chữ: Nếu như bé gái nên đặt tên có 4 chữ thì bé trai nên đặt tên 3 chữ. Như vậy cha mẹ có thể đặt tên bao gồm : Họ + Tên lót + Tên chính.

Trường hợp họ của cha phân nhánh như Nguyễn Đình, Nguyễn Văn... thì cha mẹ nên tham khảo tên hợp với chữ lót Đình, Văn để liền một khối.

Tên của con tránh trùng với bất kỳ ai trong gia đình: Đặt tên con trai nên tránh trùng với bất kỳ ai trong dòng họ (tổ tiên, ông bà, họ hàng...) để nhằm không “phạm húy” phong tục lâu đời để lại. Khi chọn tên nên hỏi thêm ông bà hoặc kiểm tra gia phả.

Với những trẻ sinh năm 2023 thuộc mệnh Kim Bạch Kim (vàng pha bạc), cầm tinh con mèo nên khi đặt tên bé trai, ba mẹ nên lưu ý các yếu tố về đặt tên theo phong thủy để mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho vận mệnh của con. Theo ngũ hành, Kim hợp với mệnh Thổ và Thủy vì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Thế nên, ba mẹ nên đặt tên con trai thuộc hành Kim và hành Thổ.

Gợi ý tên hay cho bé trai thể hiện sự thông minh

Bố mẹ nào cũng mong muốn con trai yêu quý khi lớn lên sẽ là người thông minh, sự nghiệp vững vàng và cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dưới đây là một số tên hay cho bé trai thể hiện sự thông minh, thành đạt:

Đăng Khoa: Người con trai có tài, học vấn cao

Anh Minh: Người con trai thông minh, tài năng

Minh Quang: Con sẽ thông minh, tiền đồ rộng mở

Quang Khải: Con là chàng trai thông minh, thành đạt

Chí Thanh: Con trai sẽ là người thông minh, gan dạ

Khôi Vĩ: Mong con trai khôi ngô, đa tài và mạnh mẽ

Đức Tài: Con trai của bố mẹ là người tài đức vẹn toàn

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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