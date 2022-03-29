Mách bạn cách săn hot sinh nhật lần thứ 10 Lazada 2022 chi tiết nhất

"Sinh nhật 10 TO thế kỷ" từ ngày 24-29/03/2022 là chương trình hoành tráng nhất năm mừng sinh nhật Lazada sẽ giúp bạn thực sự thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm. Do đó, các bạn tuyệt đối đừng bỏ qua những ngày này. Vậy đại tiệc sinh nhật lần này có những ưu đãi gì? Cách để săn deal hot sinh nhật lazada . Bài viết này sẽ tổng hợp tất tần tật những thông tin mà bạn cần nắm.

Chắc hẳn với những tín đồ mua hàng online, Lazada đã quá đỗi quen thuộc với những ưu đãi và tiện ích kèm theo cho mỗi chiến dịch khuyến mãi.

Năm nay sinh nhật Lazada được tổ chức rất lớn bởi đúng vào dịp tròn 10 năm Lazada được thành lập.Đợt Siêu sale mừng sinh nhật Lazada 2022 sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến 31/3. Chương trình sẽ được chia làm 3 giai đoạn:

Lazada được thành lập vào ngày 27 tháng 3 năm 2012. Hàng năm, Lazada sẽ tổ chức sinh nhật vào cuối tháng 3.

+ Giai đoạn Teasing diễn ra từ 24/3 đến 26/3:

Nhiệm vụ của bạn là thu thập voucher, chọn sẵn sản phẩm vào Giỏ hàng, tham gia chơi mini game để tích lũy Lazcoins.

Vì giai đoạn này sản phẩm chưa được giảm giá sâu. Do đó, bạn đừng vội đặt hàng mà hãy chờ đến giai đoạn bùng nổ để đặt.

+ Giai đoạn D-Day diễn ra từ 27/3 đến 29/3:

Ở giai đoạn này, những voucher được thu thập trước đó sẽ có hiệu lực. Sẽ có chương trình giảm giá sốc với những sản phẩm bạn chọn sẵn.

Sẽ có nhiều phần quà từ Lazada cũng như từ các thương hiệu uy tín được tung ra. Nên đặt hàng trong thời cơ tốt nhất này.

Đặc biệt ngày siêu sale ĐỈNH nhất sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27/03 đến 29/03. Trong đó, 0H-2H ngày 27/3 là khung giờ mà bạn không thể bỏ lỡ!

"Sinh nhật 10 TO thế kỷ" từ ngày 24-29/03/2022 là chương trình hoành tráng nhất năm mừng sinh nhật Lazada sẽ giúp bạn thực sự thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm

+ Giai đoạn After party diễn ra từ 30/3 đến 31/3:

Tuy rằng đã qua giai đoạn bùng nổ, nhưng bạn vẫn sẽ mua được nhiều sản phẩm với mức giá hời nếu bạn chịu khó tìm kiếm và chọn lọc.

Lý do là vì ở thời điểm này có nhiều thương hiệu chạy doanh số, họ sẽ giảm giá mạnh để đạt doanh số mong muốn.

II. Bí quyết săn deal hot sinh nhật Lazada

2.1. Đăng nhập tài khoản 24/24 trên Lazada

2.2. Chuẩn bị sẵn một giỏ hàng đầy ắp và chọn lựa sản phẩm uy tín

+ Chọn sản phẩm yêu thích kèm theo mã giảm giá phù hợp cho sản phẩm trước giờ mở bán

Cũng như cách săn deal trên Shopee, để săn deal hiệu quả trên Lazada bạn cần các định sản phẩm cần mua và tham khảo giá thực của nó trên thị trường. Hết sức lưu ý về giá cả và lưu ý chỉ nên mua những sản phẩm cần thiết và quan trọng hơn hết.

Lý do bởi có thể một số shop sẽ tăng giá sốc trước đó để giảm giá sâu trong đợt này hòng đánh lừa khách hàng thu lợi. Tốt hơn hết đó là tìm sản phẩm trên Lazmall và một số shop uy tín trên sàn và cho vào giỏ hàng trước.

Cuối cùng là chờ đến ngày để áp tất cả voucher vào thanh toán, nếu giá sau áp voucher của Lazada thấp hơn thì mua còn không thì bỏ, tìm deal khác hot hơn.

+ Chuẩn bị sẵn một giỏ hàng đầy ắp

Điều cần chuẩn bị đầu tiên đó là cân nhắc, tính toán kỹ càng để chuẩn bị sẵn một giỏ hàng và chọn lựa sản phẩm từ shop uy tín, có nhiều lượt mua...

Chuẩn bị một giỏ hàng đầy ắp với những sản phẩm yêu thích, muốn mua sẽ giúp bạn không chỉ có lợi thế về tốc độ khi áp mã giảm giá và thanh toán mà còn cho bạn nhận được thông báo khi sản phẩm sale shock hay shop có chương trình ưu đãi hot.

Một cách săn deal trên Lazada gợi ý cho bạn là nên ưu tiên các sản phẩm tại trang chính hãng thuốc Lazada Mall. Bạn sẽ có thể mua được sản phẩm tốt, yên tâm về chất lượng.

Bởi đây là những sản phẩm được các thương hiệu họ trực tiếp mở gian hàng trên Lazada để bán. Hoặc do những nhà phân phối được ủy quyền chính hãng. Hoặc do chính Lazada nhập trực tiếp sản phẩm của thương hiệu về để bán.

Nên ưu tiên các sản phẩm tại trang chính hãng thuốc Lazada Mall nhé. Bạn sẽ có thể mua được sản phẩm tốt, yên tâm về chất lượng

Đồng thời, các thương hiệu chính hãng các mã giảm giá cũng được sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều đó.

Theo đó, nếu muốn phân biệt các shop này với shop thường, bạn chỉ cần quan sát các gian hàng, sản phẩm có logo Lazmall ở đầu tên sản phẩm.

Thêm vào đó, bạn cần xem đánh giá sản phẩm. Đây là những nhận xét của khách hàng đã mua về chất lượng sản phẩm, dịch vụ giao hàng, đóng gói. Với nguồn tham khảo thực tế nhất này, bạn sẽ dễ dàng quyết định có mua sản phẩm hay không?

2.3. Lưu các voucher giảm giá khủng

Một trong những cách săn deal trên Lazada tốt nhất mà bạn không nên bỏ qua đó là sử dụng voucher hiệu quả. Trong đợt sale khủng này, Lazada sẽ tung ra cực nhiều các mã giảm giá hot sử dụng trong ngày.

Cụ thể các mã giảm giá dịp Sinh nhật Lazada 2022 gồm:

Voucher tích lũy Lazada lên đến 1 triệu đồng

Voucher toàn sàn Lazada

Voucher FreeShip

Voucher từ đối tác

Voucher từ đối tác ngân hàng

Voucher từ ví điện tử

Voucher cho bạn mới

* Kinh nghiệm săn mã giảm giá Lazada:

Cách săn voucher toàn sàn

Chỉ cần bấm Thu thập thành công vào tài khoản, voucher sẽ là của bạn. Sau khi thu thập thành công bạn chỉ cần chờ đến khoảng thời gian voucher có hiệu lực để sử dụng.

Trước giờ voucher lên khoảng 3 phút, bạn hãy vào link để thu thập voucher, sau đó bấm F5 liên tục.

Voucher toàn sàn trị giá tới 1 triệu đồng cho đơn từ 0đ là voucher khủng nhất trong chương trình sinh nhật Lazada 10 tuổi

Áp dụng nhiều voucher vào cùng một đơn hàng

Để tiết kiệm tối đa, bạn hãy thu thập đủ các loại voucher trên để áp dụng vào đơn hàng. Theo đó, với một đơn hàng Lazada bạn có thể áp dụng cùng lúc 5 loại voucher khác nhau.

Mua sản phẩm trong chương trình ưu đãi từ Lazada

Các chương trình ưu đãi trong dịp Lazada Sale Sinh Nhật 10 tuổi 2022 là nơi tập hợp những sản phẩm bán chạy, được giảm giá hoặc được tặng kèm quà:

+ Hoàn tiền MAX (Hoàn đến 20%, tối đa 50K/ngày)

+ Rẻ vô cực chỉ từ 10K

+ Càng mua càng giảm

+ Top deal bán chạy:

+ Hà Nội ơi! Bùng nổ Sale

+ Ưu đãi đặt cọc

3. Cập nhật những chương trình ưu đãi nổi bật

Đón sinh nhật cùng lazada - Flash sale khung giờ vàng - Giảm giá đến 50% - Mua 1 tặng 1 – Hộp quà bí mật.

Miễn phí vận chuyển đơn hàng 0 đồng

Với chỉ vài cú click chuột, bạn sẽ mua hàng thật đơn giản và còn được miễn phí phí giao hàng toàn quốc cho toàn bộ đơn hàng dịp sinh nhật Lazada với các mã FREESHIP

Deal rẻ vô cực - Hàng đồng giá 10k

Khi mua đơn hàng tại Lazada, bạn có cơ hội nhận được hàng nghìn sản phẩm chất lượng đồng giá 10Đ.

Cơ hội mua sắm sản phẩm chính hiệu dưới 99k không giới hạn mà còn được áp dụng các ưu đãi từ đối tác. Sản phẩm đồng giá 1k Lazada được giới hạn mỗi ngày và sẽ trở lại mức giá cũ khi hết số lượng khuyến mãi.

Pre-Order - Mua sớm giảm sâu

Cơ hội có 1-0-2 với chương trình pre-order. Khi đặt hàng trước thời gian SALE chính thức bạn có cơ hội mua được hàng với giá tốt nhất thị trường, và có cơ hội nhận quà tặng khủng. Mặc dù vậy, nên lưu ý nhanh tay bỏ giỏ hàng và đặt ngay bởi sản phẩm càng hot, giá tốt thì số lượng người mua cũng cực kỳ đông.

Flash sale với deal chớp nhoáng mỗi ngày - Giảm đến 50%

Flash Sale Lazada vào các khung giờ vàng: 0h00 - 10h00 – 12h00 – 15h00 – 16h00 – 20h00.

TOP sản phẩm bán chạy từ các nhà bán hàng uy tín với mức giảm giá đến 50%.

Bạn có cơ hội nhận thêm mã ưu đãi khi đặt sản phẩm vào giỏ hàng và chờ đến giờ mở bán thì tiến hành mua ngay.

Truy cập Lazada từ ngày 14/3 để nhận những voucher và giữ trước cho mình hàng triệu ưu đãi.

Voucher Tích Lũy đến 1 triệu đồng

Thu thập mỗi ngày từ 21-29.3. Sử dụng 27-29.3.

Giảm 15k cho mỗi 150k. Giảm 100k cho mỗi 1.2 triệu.

Flash Sale Lazada vào các khung giờ vàng: 0h00 - 10h00 – 12h00 – 15h00 – 16h00 – 20h00

4. Cập nhật các chương trình ưu đãi hot từ sàn

Săn Flash Sale

Bạn cần đặc biệt chú ý truy cập trang Flash Sale hàng ngày để nếu thấy sản phẩm nào tốt, phù hợp nhu cầu là chốt ngay. Các sản phẩm được bán Flash Sale đều được giảm giá mạnh, nhưng chỉ bán trong thời gian ngắn và số lượng sản phẩm khuyến mãi không nhiều.

Thổi nến cùng thương hiệu

Ưu đãi từ thương hiệu là một trong các chương trình được săn đón nhất mỗi đợt sale Lazada.

Các ưu đãi độc quyền:

Giảm đến 50%

Voucher giảm 60k

Mua là freeship

Có 3 khung giờ sale khủng từ các thương hiệu chính hãng:

Crazy Brand Mega Offer: 0-2h, 10-14h, 20-24h ngày 27/3 và 10-14h, 20-24h ngày 28 -29/3

Brand Mega Offer: 0-24h ngày 27-29/3

Hoàn tiền MAX

Trong ưu đãi mừng sinh nhật 10 tuổi, Lazada chơi lớn hoàn tiền tới 20%, tới 50k/ ngày.

Khi mua sắm các sản phẩm có logo Hoàn tiền Max bạn sẽ được hoàn tiền để quy đổi thành voucher.

Ưu đãi từ thương hiệu là một trong các chương trình được săn đón nhất mỗi đợt sale Lazada

Tham gia các minigame, hoạt động tại Lazada

Trong đợt sale to mừng sinh nhật này, Lazada cũng tung ra các mini game cũng như hoạt động bình chọn, đố vui để bạn có thể lấy được thêm nhiều phần quà như voucher giảm giá, tặng xu và cả cơ hội trúng các phần thưởng khủng đến 10 triệu, xế xịn trị giá 500 triệu...

Cùng điểm qua một số game nổi bật tại Lazada Đại tiệc sinh nhật nhé:

+ Hộp quà bí ẩn

Lazada sẽ cùng các thương hiệu tung ra rất nhiều Hộp quà bí ẩn vào các khung giờ 9H/16H/20H từ ngày 27-29/3.

Tổng giá trị sản phẩm trong hộp sẽ được giảm 50%. Đặc biệt, những sản phẩm trong hộp quà đều là những sản phẩm bán chạy của thương hiệu LazMall.

+ Cơn mưa voucher Sinh nhật Lazada 2022

Vào App LAZADA MỖI NGÀY từ 27-29/3 để nhận được những quà hấp dẫn từ cơn mưa voucher.

+ Game bánh sinh nhật mừng sinh nhật Lazada 2022

Thời gian: 16/3 - 29/3

Cách thức: Cùng Lazzie hoàn thành chiếc bánh sinh nhật Lazada 10 tuổi và nhận voucher giảm giá.

Mở app Lazada> Tài khoản> Lazzie Star> Chơi game theo hướng dẫn để nhận voucher tích lũy và voucher giảm giá.

+ Quà To Thế Kỷ – Thu thập khóa vàng Trúng xế sang

Khi tham gia chương trình Quà to Thế Kỷ mừng Sinh nhật Lazada tròn 10 tuổi bạn chắc chắn sẽ có quà.

Thu thập càng nhiều khóa vàng càng tốt, sẽ giúp bạn dễ dàng trúng những giải thưởng cao.

+ Xem Supershow – Super Party

Mừng sinh nhật 10 tuổi 2022, Lazada sẽ tung ra chương trình SuperShow – Super Party lớn nhất trong vòng cả thập kỷ qua

Đây là show to thế kỷ mừng sinh nhật Lazada 10 tuổi sẽ có sự góp mặt của dàn sao dẫn đầu xu hướng.

Có tới 10.000 quà tặng vô cùng hấp dẫn được tung ra liên tục trong show. Đảm bảo 100% ai xem đều có quà.

+ Xem LiveStream

Khi xem LazLive bạn sẽ có cơ hội săn được nhiều voucher giá trị cao. Bạn có cơ hội tham gia chương trình chém giá 1Đ, Thánh chốt đơn. Bạn sẽ có cơ hội mua được những sản phẩm giá trị với giá siêu hấp dẫn khi tham gia chém giá 1Đ.

+ Time Machine – Cỗ máy thời gian

Chia sẻ hành trình 10 năm giữa bạn và Lazada, bạn có cơ hội nhận về những voucher hấp dẫn.

Cuộc thi ảnh: 10 năm đáng nhớ cùng Lazada

Khi chia sẻ kỷ niệm hay với Lazada dù lớn hay nhỏ bằng cách tham gia cuộc thi ảnh 10 năm đáng nhớ cùng Lazada. Bạn sẽ có cơ hội nhận phần quà giá trị.

5. Tổng hợp ưu đãi Sale sinh nhật Lazada 2022 theo ngành hàng

Link chương trình ưu đãi theo từng ngành hàng được cập nhật đầy đủ dưới đây:

Thời Trang Nam

Giày dép Nam

Thời Trang Nữ

Giày dép Nữ

Phụ kiện/ Đồng hồ/ Trang sức

Trang phục & Giày thể thao

Làm Đẹp & Chăm Sóc Sức Khỏe

Trang điểm

Chăm sóc da - Skincare

Điện thoại & Máy tính bảng

Âm thanh/ Loa & Tai nghe

Phụ kiện điện tử

Tivi, Video, m Thanh, Game & Thiết Bị Số

Thiết bị điện gia dụng

Đồ dùng Bếp & Phòng ăn

Đồ dùng Phòng ngủ & Phòng tắm

Mẹ & Bé

Motor & Xe máy/ Thiết bị định vị

+ Các thương hiệu khuyến mãi Khủng nhất sinh nhật Lazada:

Đồ gia dụng Tefal Flagship Store https://www.lazada.vn/shop/tefalThời trang Vera https://www.lazada.vn/shop/vera

Mỹ phẩm cao cấp Estee Lauder https://www.lazada.vn/shop/estee-lauder

Mỹ phẩm Paula's Choice https://www.lazada.vn/shop/paulas-choice

Mỹ phẩm Maybelline https://www.lazada.vn/shop/maybelline

Chăm sóc tóc Kerastase https://www.lazada.vn/shop/kerastaseNước hoa Narciso Rodriguez https://www.lazada.vn/shop/narciso-rodriguez

Mỹ phẩm M.A.C https://www.lazada.vn/shop/mac1626106933

Mỹ phẩm LIXIBOX https://www.lazada.vn/shop/lixibox-viet-nam

Thời trang GENZ FASHION https://www.lazada.vn/shop/genz-fashion

PLAYAH Official https://www.lazada.vn/shop/playah-official

Mỹ phẩm Garnier https://www.lazada.vn/shop/garnier

Trên đây là cập nhật chi tiết về chương trình Mua sắm thả ga – Nhận mưa quà tặng cùng sinh nhật lazada.vn cùng vài kinh nghiệm về cách săn deal trên Lazada. Hy vọng sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng hơn trong việc chọn deal và biết cách săn.