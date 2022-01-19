Review chi tiết về các chương trình giảm giá khuyến mãi tết trên Lazada

Hàng ngàn voucher giá trị cùng rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được Lazada tung ra nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm lớn nhất năm. Nổi bật nhất phải kể đến đó là: Voucher tích lũy 800K, Voucher 8 triệu đơn từ 0Đ – Voucher 60K đơn 700K – Voucher 100K đơn 1.5 triệu – Voucher 888K – Voucher theo ngành hàng.

Tết đến rồi, bạn đã sắm tết cho gia đình chưa? Trong dịp khuyến mãi mừng Tết Nguyên Đán 2022 này, Lazada sẽ tung ra hàng ngàn voucher giá trị cùng rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Trong dịp khuyến mãi mừng Tết Nguyên Đán 2022 này, Lazada sẽ tung ra hàng ngàn voucher giá trị cùng rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi mừng năm mới 2022 trên Lazada đó là từ ngày 1.1.2022 đến ngày 14.1.2022.

Bao gồm 2 giai đoạn:

Tết Teasing từ 1.1 – 4.1: Trong giai đoạn chuẩn bị này bạn cần tích cực thu thập voucher, thu thập Lazada Xu và chọn sẵn sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng.

Tết D-Day từ 5.1 – 14.1: Đi vào giai đoạn này, bạn sẽ áp dụng những voucher đã thu thập trước đó. Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn để săn thêm những voucher, những quà tặng hấp dẫn từ các thương hiệu uy tín trên Lazada.

5/1 – 9/1: Tết Sale To. Trong khoảng thời gian này, sẽ bùng nổ khuyến mãi Lazada Tết 2022 mạnh nhất.

Đặc biệt: Không thể bỏ qua khung giờ cho cả đợt săn Sale này là 0H-2H ngày 5/1.

10/1: Tết ấm no

11/1: Tết giải trí

12/1: Tết trang hoàng

13/1: Tết rạng rỡ

14/1: Tết sành điệu

II. Chi tiết những mã giảm giá, khuyến mãi sẽ diễn ra trong từng giai đoạn:

A – Các trang thu thập voucher mỗi ngày:

Voucher toàn sàn 8000K: Mỗi ngày, diễn ra vào lúc 12H từ 1-14/01/2022 sẽ xuất hiện voucher toàn sàn 8000K cho đơn từ 0Đ. Lưu voucher 8000K mỗi ngày tại đây: https://s.lazada.vn/l.VnG

Cách lưu voucher 8000K:

– Sử dụng máy tính để săn mã là tốt nhất. Bạn F5 liên tục từ 11h59-12h03. Thấy voucher hiện bấm lưu ngay.

– Đối với hệ điều hành IOS: Bấm vào link trước 2 phút (11h58) sau đó từ 11h59-12h03 bạn kéo thả màn hình từ trên xuống để load lại trang. Thấy voucher hiện bấm lưu ngay.

– Đối với hệ điều hành Android: Load trang liên tục từ 11h59-12h03. Bấm lưu ngay khi thấy hiện lên voucher.

– Bạn cứ kiên trì load trang bởi voucher có thể lên sớm hoặc trễ hơn 1 vài phút.

12H mỗi ngày từ 1-14/01: Sẽ xuất hiện voucher giảm 60K đơn từ 700K toàn sàn. Hiệu lực của voucher có từ ngày 5-14/1. Bạn có thể sưu tầm voucher tại đây: https://s.lazada.vn/l.eM7s

0-2H ngày 05/01: Gói voucher giảm 100K đơn từ 1,5 triệu sẽ xuất hiện trên toàn sàn. Hiệu lực của coucher chỉ trong 2h từ 0-2h ngày 5/1. Bạn có thể sưu tầm voucher tại đây: https://s.lazada.vn/l.eM7s

12H mỗi ngày từ 07-09/01: Sẽ xuất hiện voucher giảm 888K đơn từ 5 triệu toàn sàn. Bạn có thể sưu tầm voucher tại đây: https://s.lazada.vn/l.eM7s

0H&12H mỗi ngày từ 05-14/01: Voucher giảm 88K đơn từ 500K sẽ xuất hi toàn sàn. Voucher có hiệu lực chỉ trong 4h. Bạn có thể sưu tầm voucher tại đây: https://s.lazada.vn/l.eM7s

Voucher Momo: Từ ngày 5-14/01 sẽ xuất hiện voucher giảm 50% max 59K, giảm 15K/149K, giảm 100K/499K khi bạn thành toán qua ví momo (voucher thường chỉ lên lúc 0h, 9h & 12h ngày 5/01). Link lưu mã momo mỗi ngày: https://s.lazada.vn/l.eLRu

Voucher Zalopay: Từ ngày 5-14/01 sẽ xuất hiện voucher giảm 50% max 59K, giảm 10K/59K, giảm 100K/499K khi bạn thành toán qua Zalopay (voucher thường chỉ lên lúc 0h, 9h & 12h ngày 5/01). Link lưu mã Zalopay mỗi ngày tại đây: https://s.lazada.vn/l.em6y

Voucher tích lũy giảm đến 800K. Thu thập voucher tích lũy tại đây: https://s.lazada.vn/l.VL7P . Hoặc lưu voucher tích lũy nhanh hơn bằng cách sau:

Thu thập thêm 50K voucher tích lũy thưởng lúc 9H&21H mỗi ngày tại đây: https://s.lazada.vn/l.VuDP .

Làm nhiệm vụ mỗi ngày để thu thập thêm voucher tích lũy tại đây: https://s.lazada.vn/l.V8aq

Tips thu thập đủ 800K voucher tích lũy

B – Flash voucher mỗi ngày:

Từ 11-14/01 sẽ có Flash Voucher Các Ngành Hàng Mỗi ngày

⚡️11H ngày 11/01: Voucher 30K/88K cho Điện tử: https://s.lazada.vn/l.endv

⚡️11H ngày 12/01: Voucher 30K/88K cho Nhà Cửa Đời Sống: https://s.lazada.vn/l.eoqt

⚡️11H ngày 13/01: Voucher 30K/88K cho Sức Khỏe & Làm Đẹp: https://s.lazada.vn/l.eKfW

⚡️11H ngày 14/01: Voucher 30K/88K cho Thời trang: https://s.lazada.vn/l.eKfe

Voucher dịp Lazada Sale Tết 2022

2.1. Voucher tích lũy

Có nhiều loại voucher Lazada, tuy nhiên nếu nhắc đến loại voucher “ngon nhất” phải kể đến voucher tích lũy.

Bởi những lý do sau:

Thu thập rất dễ: Sở hữu voucher mà không cần giành.

Sử dụng dễ dàng: Hệ thống tự động áp dụng voucher sau khi bạn nhấn chọn sản phẩm hỗ trợ voucher tích lũy.

Mức giảm hấp dẫn: Có 2 loại voucher tích lũy:

Giảm 15K cho mỗi 150K

Giảm 100K cho mỗi 1,2 triệu áp dụng cho ngành hàng điện tử

Áp dụng được với những voucher khác: Có thể áp dụng voucher tích lũy cùng thời điểm với voucher Lazada, voucher trong gói voucher club, voucher từ Nhà bán hàng, mã FreeShip.

Link thu thập voucher tích lũy: https://bgg.zone/eadz7B

Cách thu thập đủ 800K voucher tích lũy

Để thu thập đủ 800K voucher tích lũy bạn cần thực hiện như sau:

30K: Nhận khi thanh toán đơn hàng trong khoảng thời gian từ 5.1-14.1

500K: Thu thập mỗi ngày

120K: Lướt và chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng mỗi ngày.

150K: Thu thập vào 3 khung giờ: 9H – 12H – 21H trong 3 giai đoạn 1-4.1, 5-9.1 và 10-14.1

Lưu ý: Thời gian thu thập voucher tích lũy từ 1/1 – 14/1. Thời gian sử dụng voucher tích lũy từ 5/1 – 14/1.

2.2. Voucher toàn sàn

Trong dịp Lazada khuyến mãi Tết 2022, những voucher toàn sàn sẽ được tung ra gồm có:

Voucher toàn sàn 8000k

2.3. Voucher ngành hàng

Cụ thể các voucher ngành hàng trong đợt Tết mới Sale To 2022 trên Lazada như sau:

Voucher 50K cho đơn từ 200K ngành hàng Làm đẹp: Tung mới 11H mỗi ngày từ 10/1 – 14/1.

Voucher 50K cho đơn từ 200K ngành hàng Điện tử: Tung mới 10H mỗi ngày từ 10/1 – 14/1.

Voucher 30K cho đơn từ 99K ngành hàng Nhà cửa Đời sống: Tung mới 15H mỗi ngày từ 10/1 – 14/1.

Voucher 30K cho đơn từ 99K ngành hàng Thời trang: Tung mới 12H mỗi ngày từ 10/1 – 14/1.

2.4. Voucher độc quyền dành cho độc giả của MagiamgiaLazada.vn

Các độc giả của MagiamgiaLazada.vn sẽ được ưu ái nhận riêng những voucher độc quyền có mức giảm cực tốt. Các voucher độc quyền đợt này gồm: Giảm 30K đơn từ 99K, giảm 12k đơn từ 50K, 50K đơn từ 150K.

Ngoài ra, Lazada còn tung ra rất nhiều các Flash Voucher trong chương trình Lì xì mỗi ngày. Các voucher 10K, 88K, 150K, 888K được mở mới vào lúc 0H – 9H – 12H – 20H mỗi ngày từ 1/1 đến hết ngày 14/1.

2.5. Voucher từ Nhà bán hàng

Vô vàn voucher hấp dẫn được rất nhiều Nhà bán hàng uy tín tung ra như voucher 25K, 88K, 188K.

2.6. Voucher từ đối tác

Voucher từ ví ZaloPay

Những voucher từ ví ZaloPay trong dịp Lazada Sale Tết 2022 gồm:

Voucher giảm 10K đơn từ 49K

Voucher giảm 100K đơn từ 499K

Voucher giảm 50% đơn từ 59K

Link thu thập voucher ZaloPay: https://bgg.zone/Syu6jr

Voucher từ ví MOMO

Các voucher khi thanh toán bằng ví MOMO gồm:

Voucher giảm 50% đơn từ 59K

Voucher giảm 100K đơn từ 499K

Voucher giảm 15K đơn từ 149K

Link thu thập voucher từ ví MOMO: https://bgg.zone/HpApvJ

2.7. Voucher từ đối tác ngân hàng

Xem ảnh dưới để nắm được ưu đãi từ các ngân hàng nhé bạn:

Lưu ý:

Cần phải có thẻ tín dụng hoặc thẻ Mastercard để nhận ưu đãi từ ngân hàng.

Nếu chưa có thẻ Tín dụng/Mastercard, bạn có thể đăng ký tài khoản ngân hàng MBbank.

Cần phải có thẻ tín dụng hoặc thẻ Mastercard để nhận ưu đãi từ ngân hàng

III. Mã FreeShip MAX

Phí Ship chắc hẳn là nỗi lo của không ít người. Tuy nhiên, giờ bạn có thể yên tâm, bởi cứ mua là FreeShip. Sẽ có rất nhiều mã FreeShip được Lazada tung ra trong dịp khuyến mãi Tết 2022 này.

Bao gồm:

Mã freeship Max giảm 40K phí ship cho đơn hàng từ 300K (chỉ áp dụng sản phẩm tham gia chương trình).

Mã freeship Max giảm 15K phí ship cho đơn hàng từ 49K (chỉ áp dụng sản phẩm tham gia chương trình).

Sẽ có rất nhiều mã FreeShip được Lazada tung ra trong dịp khuyến mãi Tết 2022 này

Ưu đãi FreeShip đến từ Nhà bán hàng

FreeShip đơn từ 0Đ cho các sản phẩm tham gia chương trình. Link chương trình FreeShip đơn từ 0Đ: https://bgg.zone/SMdsVp

Link thu thập mã FreeShip MAX: https://bgg.zone/O1Rm9U

IV. Crazy Flash Sale

Sẽ là một thiếu sót cực kỳ lớn khi săn sale mà không săn sản phẩm Flash Sale. Chương trình khuyến mãi Tết 2022 trên Lazada sẽ có rất nhiều sản phẩm được bán với giá sốc trong nhiều khung giờ, kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/1.

Cụ thể chương trình Flash Sale dịp Tết Nguyên Đán này sẽ có:

Deal may mắn 1K

Quà tết giảm đến 50%

Deal quốc dân dưới 22K

Link săn Flash Sale: www.lazada.vn/flash-sale/

Chương trình khuyến mãi Tết 2022 trên Lazada sẽ có rất nhiều sản phẩm được bán với giá sốc trong nhiều khung giờ, kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/1

Mẹo săn Flash Sale Lazada

Tuy có nhiều sản phẩm được bán ra nhưng vào mỗi khung giờ chỉ có khoảng vài chục sản phẩm được giảm giá thực sự tốt. Do đó, nên so sánh giá và chọn sản phẩm từ trước.

Đối với những sản phẩm đã lên kho, bạn cho các sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng rồi vào giỏ hàng tick chọn sẵn sản phẩm và chờ ở bước giỏ hàng này. Khi đến giờ mở bán thì bạn load lại giỏ hàng liên tục, thấy sản phẩm cập nhật giá là nhanh tay bấm thanh toán ngay.

Đối với những sản phẩm chưa lên kho và trong tình trạng sắp mở bán. Bạn bấm vào biểu tượng trái tim ở trang chi tiết sản phẩm để thêm vào danh sách yêu thích. Sau đó vào mục Tài khoản > Yêu thích của tôi > Thêm sản phẩm cần mua vào giỏ hàng bằng cách bấm vào biểu tượng giỏ hàng hoặc bấm thêm tất cả vào giỏ hàng > quay lại giỏ hàng > tick chọn vào những sản phẩm muốn mua > Chờ ở bước giỏ hàng này. Load lại giỏ hàng liên tục khi đến giờ mở bán, nhanh tay bấm thanh toán ngay khi thấy sản phẩm mở bán.

V. Mở ra tết mới – Thương hiệu Sale to

Chương trình Thương hiệu Sale to nhằm giúp khách hàng mua hàng chính hãng giá rẻ. Sẽ có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng giảm giá đến 50%, voucher giảm 60K đơn từ 600K cùng nhiều quà tết 8K.

Thời gian

Chương trình Thương hiệu Sale To diễn ra từ ngày 1/1 đến 14/1. Tuy nhiên khung giờ vàng là lúc 0H – 2H ngày 5/1. Vào khung giờ này, mọi sản phẩm tốt, mã giảm giá tốt sẽ được tung ra.

Chương trình Thương hiệu Sale to nhằm giúp khách hàng mua hàng chính hãng giá rẻ

VI. Chơi LazGame – Kiếm nhiều Lazada Xu

Tham gia các game trên Lazada sẽ giúp kiếm nhiều Lazcoins và được giảm thẳng vào đơn hàng hay để đổi quà.

Những game mà bạn nên chơi gồm:

Game cây thần tài

Game cây ước nguyện

Game Lazzier

Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày trong mục Xu trên App Lazada

VII. Đại tiệc thương hiệu – Giảm đến 50%

Trong số những chương trình khuyến mãi trong mỗi dịp Sale trên Lazada, đây là chương trình được mong chờ nhất. Đến với Đại tiệc thương hiệu đợt Lazada Sale Tết 2022 này bạn sẽ nhận được:

Deals chính hãng giảm đến 50%

Voucher 60K đơn từ 600K áp dụng cho sản phẩm LazMall

8K quà Tết

Vừa mua được hàng chính hãng với giá rẻ bất ngờ, lại vừa nhận được rất nhiều quà tặng giá trị đến từ các thương hiệu uy tín. Do đó, tuyệt đối đừng bỏ qua Đại tiệc thương hiệu nhé!

Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/1. Tuy nhiên, khung giờ có nhiều ưu đãi nhất là khung giờ 0H-2H ngày 5/1.

Ưu đãi từ các ngành hàng:

Di động & Phụ kiện: Deals Tết giảm 50% + Số lượng có hạn. Link: https://bgg.zone/T6l

Điện gia dụng: Deal kèm quà tặng + Số lượng có hạn. Link: https://bgg.zone/iIVj

Công nghệ giải trí: Giảm đến 50%. Link: https://bgg.zone/PWl

Thiết bị công nghệ: Voucher 100K + Số lượng có hạn. Link: https://bgg.zone/rQFl

Mẹ&Bé: Mua 1 tặng 1 + Ưu đãi mở bán sớm. Link: https://bgg.zone/wQV

Siêu thị Online: Giảm đến 50% + Deals từ 49K. Link: https://bgg.zone/6WytTh

Chăm sóc sắc đẹp: Mua 1 tặng 1 + Ưu đãi mở bán sớm. Link: https://bgg.zone/3bkxw6

Thời trang trẻ em: Giảm đến 50% + Voucher đến 200K. Link: https://bgg.zone/CxQfTz

Thời trang nam: Giảm đến 50% + Voucher đến 200K. Link: https://bgg.zone/ITj1k

Thời trang nữ: Giảm đến 50% + Voucher đến 200K. Link: https://bgg.zone/RazVsU

Thể thao & Du lịch: Giảm đến 50% + Voucher đến 200K. Link: https://bgg.zone/bBNBQ

Đèn và Trang trí: Giảm đến 50% + Cơn mưa Voucher. Link: https://bgg.zone/uo2K

Xe máy & Ô tô: Voucher 200K + Giảm sâu đến 50%. Link: https://bgg.zone/ZWn

Hàng quốc tế LazGlobal: Mừng sang 2022 giảm ngay 22% + Siêu deal thương hiệu + Đủ mọi mặt hàng. Link: https://bgg.zone/USpjpa

VII. Bí kíp săn Sale dịp Lazada khuyến mãi Tết 2022

Để săn được nhiều mã giảm giá, nhiều deals ngon trong dịp Lazada khuyến mãi Tết 2022, bạn đừng bỏ qua những bí kíp sau:

+ Thu thập thật nhiều voucher

Bạn hãy tích cực canh giờ và thu thập càng nhiều voucher Lazada càng tốt.

+ Chọn trước sản phẩm

Hãy chọn trước sản phẩm cần mua vào giỏ hàng và chờ đến dịp bùng nổ từ 5/1-14/1 rồi hãy đặt mua. Khi chọn nhớ ưu tiên chọn mua sản phẩm thuộc LazMall.

Muốn săn được nhiều mã giảm giá, nhiều deals ngon trong dịp Lazada khuyến mãi Tết 2022, cần có chiêu riêng

+ Theo dõi các kênh mạng xã hội của mình

Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất và những mã giảm giá độc quyền sẽ được cập nhật liên tục lên các kênh mạng xã hội. Chính vì vậy, Các kênh mạng xã hội:

Groups kín: Hội Săn Deal

Groups: Xóm Săn Sale

Kênh Telegram: https://t.me/nghiensandeal

Mua hàng vào lúc 0H-2H ngày 5/1/2022

Đây là khung giờ để săn được deals ngon, quà tặng hấp dẫn và mã giảm giá tốt. Đặc biệt: Tuyệt đối không ngủ quên vào khung giờ 0-2H ngày 5/1/2022.

Hy vọng toàn bộ thông tin về chương trình khuyến mãi dịp Tết Nguyên Đán 2022 trên Lazada vừa chia sẻ sẽ hữu ích với bạn đọc.