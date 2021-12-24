14/2 là ngày gì? Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về ngày 14 tháng 2

Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ diễn ra ở các quốc gia tại Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, sau đó, nó được tổ chức phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Ngày 14 tháng 2 còn gọi là ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) là ngày lễ toàn thế giới tôn vinh tình yêu. Trong ngày lễ tình nhân này, những người yêu nhau sẽ bày tỏ tình cảm của mình với những đóa hoa hồng, thiệp Valentine, Chocolate…

Tại sao lại chọn ngày 14 tháng 2 làm ngày lễ tình nhân và tại sao ngày lễ tình nhân còn được gọi là ngày Valentine?

Ở nhiều nơi, ngày 14 tháng 2 không chỉ là ngày của các cặp đôi yêu nhau mà còn là ngày của tình bạn.

Trên thực tế, ngày 14.2 bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động. Đó là câu chuyện kể về Valentine - một vị linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II.

Chuyện kể rằng, vào khoảng thế kỷ thứ III, Hoàng đế Claudius II đã phát động nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không nhận được sự ủng hộ của người dân.

Việc huy động binh lính gặp nhiều khó khăn, ông cho rằng lý do khiến binh lính không muốn tham gia nhập ngũ đó là vì họ không muốn rời xa gia đình và người yêu. Vốn dĩ, sự yếu đuối của đàn ông La Mã có xuất phát từ hôn nhân.

Chính vì vậy, để tập trung chiến tranh, Claudius II ra sắc lệnh cấm người dân tổ chức đính hôn và lễ cưới.

Đây là lệnh cấm vô lý đã gặp phải sự phản đối gay gắt của nhiều người. Trong đó có linh mục Valentine và Thánh Marius. Họ vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ cho các cặp vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bại lộ sự việc này, Valentine bị xử tử hình vào ngày 14/2/273.

Trước khi ra pháp trường, linh mục Valentine đã kịp gửi một tấm thiệp cho con gái của cai tù Asterius. Cô vốn là một thiếu nữ mù lòa được ông chữa khỏi bằng phép lạ.

Trên tấm thiệp ấy, ông đã ký tên "dal vostro Valentino” (dịch là From your Valentine - từ Valentine của em). Đây là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới. Cũng chính từ đây, ngày 14 tháng 2 hằng năm được các cặp đôi tổ chức để tôn vinh tình yêu đôi lứa. Đây là ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi, là biểu tượng của một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh hằng.

Ngày 14 tháng 2 mang một ý nghĩa thật đẹp đẽ và cảm động. Các cặp đôi sẽ gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và chocolate.

Ngày 14.2 bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động kể về Valentine - một vị linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II

3. Có mấy ngày Valentine trong năm?

Trong một năm, không chỉ có 1 ngày 14 tháng 2 mà hiện nay chúng ta có đến 3 ngày Valentine trong 1 năm, được tổ chức lần lượt gồm: Valentine Đỏ (14/2), Valentine Trắng (14/3) và Valentine Đen (14/4).

Cụ thể:

+ Valentine Đỏ

Diễn ra vào ngày 14 tháng 2. Ngày Valentine truyền thống này được tổ chức ở nhiều quốc gia và là dịp thể hiện tình cảm của các đôi lứa yêu nhau. Thông qua những món quà hoặc lời bày tỏ chân thành để bộc bạch tình cảm cho đối phương.

Theo quan niệm, trong ngày Valentine Đỏ, người con gái sẽ thể hiện tình cảm của mình đến chàng trai mà họ yêu. 1 tháng sau đó, chàng trai sẽ đáp lại tình cảm đó vào dịp Valentine Trắng.

Valentine Đỏ diễn ra vào ngày 14 tháng 2 và là ngày Valentine truyền thống được tổ chức ở nhiều quốc gia

+ Valentine Trắng

Valentine Trắng (hay White Day, White Valentine, ngày đáp lễ): được tổ chức vào ngày 14 tháng 3, đây là ngày lễ có nguồn gốc từ Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 3 năm 1978.

Ngày Valentine Trắng này được bắt nguồn từ câu chuyện về một chàng trai bán kẹo dẻo đã đáp lại tình cảm mà cô dành cho mình vào ngày Valentine Đỏ, bằng cách tặng cho cô gái thầm thương trộm nhớ mình một hộp kẹo lớn, trắng như tuyết.

Valentine Trắng được tổ chức vào ngày 14 tháng 3, có nguồn gốc từ Nhật Bản, được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 3 năm 1978

+ Valentine Đen (14/4)

Valentine Đen (hay Black Valentine, Black day) được tổ chức vào ngày 14/4, bắt nguồn từ Hàn Quốc. Cho đến nay, ngày lễ này vẫn được các bạn trẻ Hàn Quốc kỷ niệm mỗi dịp 14/4.

Đặc biệt, đây là ngày lễ của những người độc thân. Khác với tên gọi có phần "đen tối", trong những ngày này những ai chưa tìm được một nửa của mình hay tôn thờ chủ nghĩa độc thân sẽ cùng tụ họp và làm nên những party sôi động.

Dù rằng có đến 3 ngày Valentine nhưng Valentine Đỏ 14 tháng 2 vẫn được tổ chức phổ biến nhất và là ngày quan trọng nhất.

Valentine Đen (14/4)

4. Ngày Valentine ai tặng quà cho ai?

Ai tặng quà cho ai được quyết định dựa vào từng phong tục của từng đất nước, và tùy quan niệm của mỗi người.

Hiện nay, các bạn trẻ hầu như đều không phân biệt trai hay gái, họ tặng quà cho nhau nhằm thể hiện tình cảm, tình yêu với nhau. Valentine là ngày con gái tặng quà con trai hay con trai tặng quà con gái đều được.

Không quy định con gái tặng quà con trai hay con trai tặng quà con gái vào ngày Valentine

5. Những lời chúc ngọt ngào và ý nghĩa vào ngày 14 tháng 2

- Anh yêu, chúc anh một Valentine vui vẻ và hạnh phúc.

- Nhân ngày lễ tình nhân 14/2, em chỉ muốn cảm ơn anh yêu vì đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Em luôn tự hào về anh.

- Tình yêu của em, em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng khi năm nào cũng có anh bên cạnh. Lại một mùa Valentine nữa trôi qua nhưng em cũng mong rằng tình yêu của chúng ta lúc nào cũng bền chặt anh nhé.

- Nhân ngày Valentine em muốn nói với anh chỉ một câu thôi rằng em yêu và nhớ anh rất nhiều.

- Nhân ngày lễ tình yêu em chỉ muốn nói với anh rằng em rất yêu anh. Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em những điều tốt đẹp nhất. Happy Valentine Day!

- Chúc tình yêu của em có một đêm Valentine ngập tràn niềm vui, ấm áp.

- Happy Valentine Day’s. Mong sao tình yêu của chúng mình mãi bền chặt như thế này anh nhé.

- Chúc anh 14/2 ngọt ngào, ấm áp như có em đang ở bên.

- Có em bên cạnh là đủ cho một Valentine ngọt ngào, viên mãn nhất của em.

Chúc em Valentine vui vẻ! Mãi yêu em!

- Gửi em những lời chúc yêu thương nhất nhân dip năm mới và ngày Lễ tình yêu 14/2! Đơn giản anh chỉ muốn nói với em rằng anh mãi yêu em!

- Happy Valentine Day. Thế là một Valentine nữa lại đến rồi. Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em.

- Nhân ngày Lễ tình yêu, Anh muốn nói với Em rằng: Anh mãi bên Em và ngày càng yêu Em nhiều hơn.

- Valentine ấm áp và ngọt ngào em nhé. Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much!

- Ngày 14/2 luôn là ngày thật đặc biệt với anh và em. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

Chắc hẳn với những ai đang yêu, ngày 14.2 là ngày đẹp nhất và lãng mạn được mong đợi nhất trong năm

Trên đây là giải đáp chi tiết ý nghĩa ngày 14 tháng 2 là ngày gì, có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao? Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ ngày Valentine - ngày lễ tình nhân. Hãy gửi cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trong ngày này!