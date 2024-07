Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 15/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra và tiếp tục lấy lời khai của bị can đầu độc người thân bằng xyanua ở huyện Nhơn Trạch. Đến nay, Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng Xyanua khiến chồng và 2 cháu tử vong. Riêng người cháu thứ 3 may mắn thoát chết.

Qua đấu tranh, ban đầu Bích không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng, tài liệu thu thập được tại hiện trường, Bích đã cúi đầu nhận tội và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.