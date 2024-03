Sau vụ tai nạn, cháu N.G.K. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 25/3, lãnh đạo UBND phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết vào khoảng 18h40 ngày 24/3, anh Lương Văn Thuật (38 tuổi, trú TP Lạng Sơn) điều khiển ô tô taxi đến một con ngõ ở đường Trần Quang Khải (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) đã xảy ra va chạm với cháu N.G.K. (8 tuổi).

Sau vụ tai nạn, cháu N.G.K. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Khu vực một số cháu nhỏ đang chơi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, Công an TP Lạng Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc các cháu đang chơi trong ngõ, xe taxi đến chỗ cua đã bấm còi, mấy cháu dạt ra nhưng cháu K. bị rơi kẹo nên cúi xuống nhặt.

Nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn ngõ nhỏ, cua cấp, dốc lên tương đối cao nên dù xe ô tô được trang bị camera 360 nhưng tài xế không phát hiện ra nạn nhân. Theo hãng taxi, camera này chỉ phục vụ quan sát và lưu giữ hình ảnh.

Lái xe đã đến công an trình diện ngay sau khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Cũng theo báo Lạng Sơn, sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã đến Công an thành phố Lạng Sơn trình diện. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

