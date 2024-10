Tại ngã tư đường từ khu đô thị Nam An Khánh vào thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bồn chở bê tông gắn nhãn "An Phúc" với một người đi xe đạp.