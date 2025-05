Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An đã phối hợp Phòng cảnh sát hình sự chốt chặn, bắt giữ hai phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Tây Ninh.

Danh tính hai phụ nữ là Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan (54 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre).