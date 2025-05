Cảnh báo: Mưa dông, lốc, sét, mưa đá, đề phòng gió giật cấp 7 ở TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết hình thế gây mưa dông do rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây trục qua 24 - 27 độ vĩ bắc.

Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Từ ngày 21-5, do rãnh áp thấp mạnh lên, gió tây nam cũng ổn định dần nên Nam Bộ có mưa diện rộng. Một vài nơi mưa to đến rất to.

Mưa dông với lượng mưa dự báo đạt 50mm có thể gây ngập một số vùng trũng thấp - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (20/5-29/5/2025).

Theo đó, hình thế thời tiết chính thời kỳ này là, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông, sau bị nén và đẩy xuống phía Nam. Ở phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc tiếp tục nâng trục chậm dần lên phía Bắc, khoảng 2-3 ngày cuối hoạt động yếu dần; gió Tây Nam hoạt động mạnh dần lên.

Trên cao, vùng hội tụ gió lên đến 3.000m hoạt động yếu dần đi, từ khoảng đêm 22-25/5 được thiết lập trở lại trên khu vực Bắc Bộ; áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông, khoảng từ ngày 24-25/5 lấn trở lại về phía Tây.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn đến 350mm - Ảnh: VietNamNet

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới (20/5-29/5) có những chuyển biến liên tục, đặc biệt miền Bắc có đợt mưa giông mạnh, Trung Bộ nắng nóng diện rộng và Nam Bộ mưa nhiều do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Cụ thể:

Bắc Bộ và Thanh Hoá: từ 20-21/5, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung ở khu vực vùng núi), ngày có nắng gián đoạn, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng cục bộ. Từ 22-25/5, khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 26-29/5, có mưa rào và giông rải rác.

Từ Nghệ An đến Phú Yên: từ 20-22/5, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối 22-25/5, có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối), riêng Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 26-29/5, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Các khu vực khác: từ đêm 19-29/5, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng từ 22-25/5 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội: từ 20-21/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ chiều tối 22-25/5, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 26-29/5, có mưa rào và giông rải rác.

Các chuyên gia nhận định, khoảng ngày 22-25/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, trong đó ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn (trên 100mm trong 3 giờ).