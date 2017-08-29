Sau khi phát hiện những hình ảnh đầy tội lỗi trong điện thoại của chồng, người vợ nhanh chóng giao nộp tất cả cho cảnh sát.

Mới đây, người đàn ông tên Troy Stephen Johnson, 31 tuổi (Anh) đã kết hôn và có 3 con nhỏ vừa bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi xâm hại và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Theo thông tin trên trang Dailytelegraph, người báo cáo vụ việc và giao nộp hình ảnh cho cảnh sát chính là vợ của nghi phạm.

Cảnh sát điều tra được, nghi phạm Johnson đã xâm hại hai bé gái 11 và 12 tuổi. Tên "yêu râu xanh" này đã mặc quần áo ngụy trang, rình mò, tiếp cận rồi giở trò đồi bại với các bé gái khi có cơ hội.

Trước đó, vào ngày 15/5/2017, khi nạn nhân 12 tuổi đang đi bộ đến trường thì bất ngờ gặp Johnson mặc quần áo ngụy trang nhảy ra từ bụi rậm. Hắn ta đã dùng gậy ép cô bé vào bụi rậm bên đường.

Sau đó, tên “yêu râu xanh” dùng dây cáp trói nạn nhân vào gốc cây, lấy băng keo dán kín miệng bé gái trước khi cưỡng hiếp.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn ép nạn nhân xem các đoạn video dạy cách quan hệ. Sau khi giở trò đồi bại, hắn ta dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của nạn nhân rồi mới thả đi.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, vào tháng 10/2016, Johnson đã xâm hại một bé gái 11 tuổi khác.

Sau khi lục soát nhà của nghi phạm, cảnh sát tìm thấy rất nhiều chứng cứ liên quan như: quần áo ngụy trang, dây cáp, dao săn…

Hiện tại, lực lượng cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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