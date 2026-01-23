Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ vu quy của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng - con trai một vị tỉ phú - được tổ chức trang trọng vào ngày 22/1 trong không khí ấm cúng, với sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Ngày 22/1, vợ chồng Phương Nhi - Minh Hoàng được dàn xe VF9 mui trần đưa lên chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, để làm lễ hằng thuận - một nghi thức lễ cưới theo Phật giáo.  Điều đặc biệt cô dâu và chú rể cùng mặc cổ phục Việt với gam màu vàng đặc trưng của Phật giáo. 

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn tọa lạc trên núi Chín Khúc, cách trung tâm Nha Trang khoảng 10km về phía Tây Nam.

Ngôi chùa nằm trên núi có độ cao hơn 500m so với mực nước biển, là một không gian thanh tịnh, giúp mọi người tìm về sự an yên trong tâm thức.

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang - Ảnh 1Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang - Ảnh 2
Chú rể Minh Hoàng đón cô dâu Phương Nhi tới lễ hằng thuận trên chiếc VF9 mui trần được chế tác riêng

Từ cổng tam quan dẫn lên tháp chuông 108 bậc đá, tượng trưng cho 108 phiền não của đời người.  Điểm nhấn của chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn là quần thể bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng được dát vàng, nằm trang nghiêm giữa không gian trời, núi và mây hòa quyện tạo sự an yên trong tâm hồn cho những người đến đây.

Từ khu vực bảo tháp, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang, những con sông uốn lượn cùng núi rừng trùng điệp, như tạo nên bản hòa nhạc thú vị giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn mở cửa từ 9h - 16h hằng ngày.

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang - Ảnh 3Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang - Ảnh 4
Hình ảnh đầu tiên trong Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Buổi lễ diễn ra trong không gian riêng tư, với công tác an ninh được siết chặt trên đảo nhằm đảm bảo sự kín đáo.

Trước đó, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa vào ngày 15/1/2025. Kể từ sau sự kiện này, á hậu gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, đồng thời khóa các tài khoản mạng xã hội và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Thời gian qua, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng gia đình chồng tại một số sự kiện của tập đoàn. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi cùng nhau tham dự concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội vào tháng 6,2025 và đêm diễn Ubermensch World Tour của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tại Hà Nội vào tháng 11 cùng năm.

Ngày 23/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa

Giá vàng hôm nay, ngày 23/1/2026: Giá vàng tăng 4 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng