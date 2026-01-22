Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Khoai môn được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn hàng ngày.

Bên cạnh đó, khoai môn có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa các loại đường dễ lên men tại ruột già, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Khi được nấu chín kỹ, khoai môn có tính dịu nhẹ, ít gây kích ứng dạ dày, phù hợp với nhiều đối tượng.

Trước hết, khoai môn là nguồn cung cấp chất xơ khá dồi dào. Hàm lượng chất xơ trong loại củ này giúp hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ còn tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Với hàm lượng calo ở mức vừa phải, kết hợp cùng nhiều chất xơ, khoai môn có thể hỗ trợ quản lý cân nặng. Việc sử dụng khoai môn thay thế cho các loại tinh bột tinh chế giúp kiểm soát đường huyết sau ăn và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, khoai môn còn là nguồn cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa cân bằng nước trong cơ thể và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Nếu chế biến ít muối, khoai môn là thực phẩm phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Đối tượng nên hạn chế ăn khoai môn

Tuy rằng tác dụng của khoai môn rất tốt nhưng nếu dùng sai cách, sai đối tượng vẫn có thể dẫn đến tác dụng phụ, đặc biệt là người đang có bệnh lý. Sau đây là một số đối tượng không nên ăn khoai môn thường xuyên.

Người có đờm: Vì khoai môn có thành phần nhiều nước và tính chất đặc biệt nên khi ăn khoai môn có thể làm cơ thể sản sinh nhiều đờm hơn.

Người bị dị ứng khoai môn: Nếu bạn có tiền sử dị ứng các loại khoai khác như khoai sọ, khoai lang,... thì cần cảnh giác khi ăn khoai môn. Ngoài ra những người đang bị chàm, mề đay, hen suyễn,... cũng không nên thêm khoai môn vào chế độ ăn vì khoai môn có thể gây ngứa và kích thích triệu chứng mẩn ngứa, tấy đỏ,... khi bị dị ứng nặng hơn.

Người bệnh gout: Mặc dù tác dụng của khoai môn tốt và thành phần dinh dưỡng dồi dào nhưng người bị bệnh gout không nên ăn khoai môn vì nguy cơ gia tăng nồng độ axit uric - nguyên nhân gây bệnh gout.

Người bị tiểu đường: Bệnh này cần kiểm soát lượng carbohydrate nên nếu ăn quá nhiều khoai môn sẽ khiến đường trong máu mất kiểm soát dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Lựa chọn và bảo quản khoai môn đúng cách

Việc lựa chọn và bảo quản khoai môn cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Nên chọn những củ khoai có vỏ trơn, không nứt nẻ, không thâm mốc, cầm chắc tay và không bị mềm nhũn.

Khoai môn nguyên củ nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Với khoai đã gọt vỏ, cần bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng trong vòng 1-2 ngày. Trước khi chế biến, cần gọt vỏ sạch và rửa kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát và vi sinh vật.