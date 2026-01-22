Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Dinh dưỡng 22/01/2026 11:30

Khoai môn là thực phẩm phổ biến trong nền ẩm thực Việt Nam. Các món ăn từ khoai môn rất đa dạng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, 4 đối tượng này cần hết sức lưu ý khi ăn khoai môn.

Khoai môn có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Khoai môn được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn hàng ngày.

Trước hết, khoai môn là nguồn cung cấp chất xơ khá dồi dào. Hàm lượng chất xơ trong loại củ này giúp hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ còn tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khoai môn có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa các loại đường dễ lên men tại ruột già, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Khi được nấu chín kỹ, khoai môn có tính dịu nhẹ, ít gây kích ứng dạ dày, phù hợp với nhiều đối tượng.

Với hàm lượng calo ở mức vừa phải, kết hợp cùng nhiều chất xơ, khoai môn có thể hỗ trợ quản lý cân nặng. Việc sử dụng khoai môn thay thế cho các loại tinh bột tinh chế giúp kiểm soát đường huyết sau ăn và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, khoai môn còn là nguồn cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa cân bằng nước trong cơ thể và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Nếu chế biến ít muối, khoai môn là thực phẩm phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Đối tượng nên hạn chế ăn khoai môn

Tuy rằng tác dụng của khoai môn rất tốt nhưng nếu dùng sai cách, sai đối tượng vẫn có thể dẫn đến tác dụng phụ, đặc biệt là người đang có bệnh lý. Sau đây là một số đối tượng không nên ăn khoai môn thường xuyên.

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có đờm: Vì khoai môn có thành phần nhiều nước và tính chất đặc biệt nên khi ăn khoai môn có thể làm cơ thể sản sinh nhiều đờm hơn.

Người bị dị ứng khoai môn: Nếu bạn có tiền sử dị ứng các loại khoai khác như khoai sọ, khoai lang,... thì cần cảnh giác khi ăn khoai môn. Ngoài ra những người đang bị chàm, mề đay, hen suyễn,... cũng không nên thêm khoai môn vào chế độ ăn vì khoai môn có thể gây ngứa và kích thích triệu chứng mẩn ngứa, tấy đỏ,... khi bị dị ứng nặng hơn.

Người bệnh gout: Mặc dù tác dụng của khoai môn tốt và thành phần dinh dưỡng dồi dào nhưng người bị bệnh gout không nên ăn khoai môn vì nguy cơ gia tăng nồng độ axit uric - nguyên nhân gây bệnh gout.

Người bị tiểu đường: Bệnh này cần kiểm soát lượng carbohydrate nên nếu ăn quá nhiều khoai môn sẽ khiến đường trong máu mất kiểm soát dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn và bảo quản khoai môn đúng cách

Việc lựa chọn và bảo quản khoai môn cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Nên chọn những củ khoai có vỏ trơn, không nứt nẻ, không thâm mốc, cầm chắc tay và không bị mềm nhũn.

Khoai môn nguyên củ nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Với khoai đã gọt vỏ, cần bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng trong vòng 1-2 ngày. Trước khi chế biến, cần gọt vỏ sạch và rửa kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát và vi sinh vật.

2 món ăn giúp nhuận tràng hơn khoai lang và bổ dưỡng hơn khoai môn, là “vua thực phẩm có tính kiềm” đặc biệt tốt cho người trung niên và cao tuổi

2 món ăn giúp nhuận tràng hơn khoai lang và bổ dưỡng hơn khoai môn, là “vua thực phẩm có tính kiềm” đặc biệt tốt cho người trung niên và cao tuổi

2 món ngon từ khoai tây chắc chắn bạn chưa từng nấu này sẽ giúp gia đình ngon miệng lại bảo vệ sức khỏe tốt trong mùa đông, đặc biệt là hệ tiêu hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai môn công dụng của khoai môn dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 58 phút trước
Vợ vượt cạn đau đớn suốt 24 giờ, giây phút tôi hạnh phúc bế con thì cô ấy thầm thì một câu khiến tôi chết lặng

Vợ vượt cạn đau đớn suốt 24 giờ, giây phút tôi hạnh phúc bế con thì cô ấy thầm thì một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN 3 lần để rồi nhận về kết quả sốc

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN 3 lần để rồi nhận về kết quả sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi

Thạch dừa non và thạch dừa cốc GC Food chất lượng, tiện lợi

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa

Tại sao rong biển tốt cho sức khỏe, nhưng 3 đối tượng này cần tránh xa

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Không ngờ loại rau rẻ bèo mọc hoang đầy vườn nhà lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ loại rau rẻ bèo mọc hoang đầy vườn nhà lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Uống sữa tươi mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống sữa tươi mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?