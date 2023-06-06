Lạng Sơn: Nam thanh niên 22 tuổi tống tiền mẹ bạn gái cũ bằng hình nhạy cảm

Đời sống 06/06/2023 18:03

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dự, sinh năm 2001 về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dự (SN 2001) trú tại xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin về việc bà N.T.T., trú tại phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị người khác tống tiền, cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn uy hiếp, đe dọa đăng tải, phát tán hình ảnh của con gái bà T. lên không gian mạng.

Lạng Sơn: Nam thanh niên 22 tuổi tống tiền mẹ bạn gái cũ bằng hình nhạy cảm - Ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Dự tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công Lý

Cũng theo thông tin từ báo Công lý, xác định đây là vụ việc phức tạp, đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 623-C để đấu tranh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2019, thông qua mạng xã hội, con gái bà N.T.T. quen biết và có quan hệ yêu đương với một thanh niên qua mạng xã hội Facebook (chưa gặp mặt trực tiếp, không rõ tên tuổi, địa chỉ) nhưng có gọi điện hình ảnh (video call) thể hiện các hành động nhạy cảm với nhau.

Đến khoảng đầu năm 2020, con gái bà N.T.T. đã chấm dứt quan hệ với thanh niên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đó nhưng đối tượng vẫn nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu con gái bà N.T.T. chuyển số tiền 20 triệu đồng nếu không sẽ phát tán các hình ảnh của con gái bà N.T.T. lên mạng xã hội, tuy nhiên con gái bà N.T.T. đã không chuyển tiền.

Lạng Sơn: Nam thanh niên 22 tuổi tống tiền mẹ bạn gái cũ bằng hình nhạy cảm - Ảnh 2
Đối tượng nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu con gái bà N.T.T. chuyển số tiền 20 triệu đồng nếu không sẽ phát tán các hình ảnh của con gái bà lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Từ ngày 25/5 đến ngày 2/6/2023, đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa bà N.T.T. với thủ đoạn tương tự. Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của con gái nên bà N.T.T. đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng, tổng cộng 3,2 triệu đồng.

Đến ngày 3/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp điều tra làm rõ Trần Văn Dự là đối tượng gây án.

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