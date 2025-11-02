Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Gia đình cháu T. gồm 3 người bỏ chạy khỏi dòng nước xiết. Cha mẹ cháu may mắn bám được vào thân cây ven đường thoát nạn, riêng bé T. bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 2/11, cơ quan chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi sau vụ vỡ hồ chứa nước tại trang trại của Công ty Trang trại Việt (khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân là em L.N.B.T. (SN 2012), được phát hiện cách vị trí hồ chứa khoảng 500m, vướng vào hàng rào lưới.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 1/11, hồ chứa nước đặt trên cao của trang trại bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới. Ba người trong một gia đình bị cuốn trôi; cha mẹ của bé T. may mắn được người dân cứu sống.

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Căn nhà của bé T. sau khi nước rút bớt. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và rà soát mức độ an toàn của các hồ chứa nước tương tự trên địa bàn.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, theo thông tin từ UBND xã Tuy Phong, hiện nước trong khu vực đã rút, các lực lượng của xã đang ứng phó với lũ lụt, chưa thống kê thiệt hại từ vụ việc nói trên. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm tình hình hồ đập của tỉnh Lâm Đồng vẫn an toàn. Vụ việc là sự cố cục bộ trong khu vực vùng ngập lụt của tỉnh.

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn - Ảnh 2
Nước lũ quét qua khu dân cư ở Tuy Phong. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Về nguyên nhân, rạng sáng 2/11, lãnh đạo xã Tuy Phong xác nhận một hồ chứa nước do doanh nghiệp (Trang trại Việt) tự đắp trên sườn núi đã bị vỡ, nước dồn xuống khu dân cư. Tuy vậy, lãnh đạo xã cho hay trước thời điểm nước tràn vào khu dân cư khoảng 30 phút, thôn có nhận được thông báo xả lũ và khu vực xảy ra sự cố có hai họng xả lớn.

Việc dòng nước lớn tràn qua khu dân cư là do vỡ hồ hay liên quan hoạt động xả lũ vẫn đang được làm rõ.

