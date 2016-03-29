Làm bừng sáng không gian sống bằng hoa thả nổi

Đời sống 29/03/2016 10:20

Những bát hoa thả nổi rực rỡ sắc màu và tỏa ngát hương thơm là cách làm đơn giản, tiết kiệm lại có thể nhanh chóng mang đến luồng gió mới cho không gian nhà bạn. Có nhiều cách thả hoa vào bát, tùy sở thích và tùy loại hoa để bạn chọn.

Làm bừng sáng không gian sống bằng hoa thả nổi - Ảnh 1

Ảnh: flickr.com

Dùng hoa tươi

Sử dụng hoa tươi để trang hoàng nhà cửa là ý tưởng phổ biển của hầu hết các bà nội trợ. Ngoài những lọ hoa đã quá quen thuộc, bạn cũng có thể dùng những bát hoa thả nổi để tạo nét lạ cho căn phòng. Cách trang trí này còn đơn giản hơn cả cắm hoa vì bạn chỉ cần chuẩn bị một cái bát miệng rộng, chất liệu có thể bằng gốm sứ hay thủy tinh rồi đổ nước lưng lửng. Tiếp theo, hãy chọn loại hoa có màu sắc bạn thích rồi ngắt cánh hoặc bông hoa thả vào bát nước là được.

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Ảnh: flickr.com

Chọn bát để thả hoa

Bên cạnh những bát hoa thả nổi loại to, bạn có thể mua bộ bát thả có kích thước nhỏ, chỉ thả vừa một bông hoa cỡ lớn. Tuy thả được ít hoa nhưng khi đặt cạnh nhau, bộ bát hoa sẽ làm toát lên nét cuốn hút đặc biệt cho nhà bạn.

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

 Ảnh: flickr.com

Kết hợp nến thơm

Bạn cũng nên kết hợp nến thơm và hoa tươi thả nổi trong bát nước để không gian sống nhà bạn thêm lung linh và huyền ảo. Những bát hoa thả này có thể sử dụng cho mọi không gian chức năng trong nhà từ phòng khách, phòng ngủ, cầu thang, cho đến phòng tắm...

 

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Ảnh: flickr.com

Dùng ly dáng cao

Không chỉ sử dụng bát hoa thả nổi thông thường, bạn cũng có thể thả hoa vào ly hoặc lọ hoa thủy tinh dáng cao sẽ rất đẹp và sang trọng. Với những chiếc bát thả hoa dạng ly, bạn có thể thả vào mỗi ly một bông hoa to rồi bày lên kệ hoặc bàn phòng khách.

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

Ảnh: flickr.com

Thả hoa chìm trong nước

Ngoài ra, cách thả hoa chìm hẳn vào trong nước cũng rất ấn tượng mà bạn nên áp dụng cho ngôi nhà của mình. Với kiểu thả hoa này, bạn nên chọn những loại hoa thân dài để dễ dàng cố định trong lọ nước. Bạn cũng có thể đặt lên miệng lọ một? viên nến loại thả trên mặt nước để tăng thêm sự lãng mạn.

Lam dep to am bang hoa tha noi

Lam dep to am bang hoa tha noi

 Ảnh: flickr.com

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