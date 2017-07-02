Lạ lùng những cụ bà trăm tuổi làm nghề... người mẫu

Tại một nhà dưỡng lão thuộc Alcester, hạt Warwickshire (Anh), bà Bo Gilbert được chọn là một trong những người mẫu đặc biệt vì đã xuất hiện trên ấn phẩm kỷ niệm 100 tuổi của tạp chí Vogue nổi tiếng của Anh.

Trong bộ ảnh, bà Bo Gilbert được trang điểm, làm tóc như người mẫu và diện những thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập xuân hè 2016 của những thương hiệu thời trang hàng đầu như Valentino, Dries Van Noten, Céline và Victoria Beckham.

Cụ bà 100 tuổi này là người rất đam mê thời trang, không thể ra ngoài khi chưa trang điểm hoặc thiếu những đôi giày cao gót.

Cụ bà 100 tuổi chia sẻ về tình yêu dành cho thời trang: "Tôi nghĩ điều mình làm có thể kỳ lạ với nhiều người. Nhưng ngay cả khi không ra ngoài, tôi cũng muốn mình đẹp và chỉnh tề nhất. Tôi mặc những gì phù hợp với bản thân, không vì ai cả. Tôi thích trải nghiệm những phong cách thời trang khác nhau" .

Cụ bà 94 tuổi làm mẫu thời trang xuân hè

Với giới mộ điệu về thời trang, Iris Apfel không còn là cái tên quá xa lạ. Việc bà làm người mẫu ở độ tuổi ngoài 90 cũng trở nên quen thuộc trên các bìa tạp chí hay chiến dịch quảng cáo xuân hè 2016 của một thương hiệu tại New York.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, cụ bà Iris Apfel vẫn được một số nhà mốt và nhiếp ảnh gia chọn làm "nàng thơ" để thể hiện các bộ sưu tập thời trang. Bà thường nổi tiếng với phong cách thời trang hơi "đồng bóng" và từng nhận xét về bản thân là "một người màu sắc, không bao giờ thích mặc một cách an toàn".

Người mẫu gây sốt mạng xã hội ở độ tuổi 93

Ngay sau khi bộ ảnh chụp một bà cụ 93 tuổi người Nhật làm mẫu ảnh trên Instagram, có hơn 10.000 người vào xem và bình luận bằng đủ thứ tiếng Nhật, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập... Mọi người bày tỏ yêu mến đối với sự lạc quan, hồn nhiên của cụ và có người còn dành tặng cụ danh xưng “ngôi sao".

Người chụp những tấm hình này là cô cháu gái Chinami Mori của cụ bà Emiko - người mẫu trong những bức hình. Mori đã mời bà của mình làm người mẫu diện đồ do cô thiết kế và chụp ảnh,giới thiệu lên Instagram. .

Cụ bà Emiko lập tức hưởng ứng và vui vẻ khoác lên người những bộ cánh sặc sỡ. Hầu hết, các tấm hình đều nhận được sự yêu thích vì lúc nào cụ cũng nở nụ cười dễ mến, thậm chí tạo dáng nhí nhảnh không kém những người mẫu tuổi teen.

Mori tiết lộ bà của mình đã dành rất nhiều thời gian để giúp cô hoàn thành bộ hình này."Bà ấy là người tôi yêu quý nhất thế giới. Tôi làm cho bà hạnh phúc, và điều đó cũng mang lại rất nhiều niềm vui cho tôi”.

Sau khi xem những loạt hình trên, chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn khác về người mẫu. Không nhất thiết phải trẻ trung và xinh đẹp, những cụ bà vẫn có thể trở thành những “nàng thơ tóc bạc” tuyệt vời không thua kém bất kỳ ai.