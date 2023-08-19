Kinh hoàng: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong rẫy hoang trên đảo Phú Quý, Bình Thuận

Đời sống 19/08/2023 12:01

Vị trí thi thể được phát hiện thuộc xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Tại hiện trường, thi thể trên đã phân huỷ. 

Theo thông tin từ báo Bình Thuận, trưa 18/8, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một thi thể người trong rẫy hoang, xung quanh có cây cối rậm rạp. Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được báo lên công an và chính quyền địa phương…

Vị trí thi thể được phát hiện thuộc xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Tại hiện trường, thi thể trên đã phân huỷ. 

Kinh hoàng: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong rẫy hoang trên đảo Phú Quý, Bình Thuận - Ảnh 1
Thi thể được phát hiện trên đảo Phú Quý - Ảnh: Báo Bình Thuận

Dẫn tin từ tạp chí Người Đưa Tin, được biết, khoảng một tháng trước, trên địa bàn xã Tam Thanh cũng có một trường hợp đi khỏi nhà và không về cho đến nay. Người nhà đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Nhận tin báo, thân nhân của người bị mất tích trước đó lập tức đến hiện trường nhận diện. Từ chiếc xe máy để lại hiện trường, người nhà xác nhận, nạn nhân là người thân đã mất tích gần 1 tháng qua.

 

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