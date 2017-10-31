Trong lúc tìm kiếm tung tích cô gái 23 tuổi bị mất tích, cảnh sát vô tình phát hiện thêm 8 nạn nhân khác bị giết vô cùng dã man trong một căn hộ.

Sự việc kinh hoàng trên xảy ra tại một căn hộ ở khu Zama, phía nam thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Takahiro Shiraishi (27 tuổi) sống trong căn hộ này. Theo thông tin do đài NHK đăng tải hôm nay (31/10), Shiraishi đã khai với cảnh sát rằng: "Tôi đã giết người và làm vài thứ với thi thể để che đậy chứng cứ".

Tại cơ quan điều tra, Shiraishi thú nhận đã giết người, chặt các thi thể thành nhiều mảnh trong phòng tắm rồi bỏ vào những thùng đá. Trong lúc kiểm tra căn hộ, cảnh sát phát hiện có 9 thi thể, trong đó có 8 phụ nữ và 1 nam giới. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một cây cưa ở bên trong căn hộ.

Theo Vietnamnet đưa tin, các thi thể đã phân hủy, hàng xóm của Shiraishi cho biết vào khoảng tháng 8 họ đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ. Tuy nhiên vì không nghe thấy bất cứ tiếng ồn ào nào phát ra từ căn hộ nên họ chỉ nghĩ đó là mùi rác thải.

Vụ việc được phát hiện khi cảnh sát điều tra vụ mất tích của cô gái 23 tuổi. Trước đó, cô gái đã bình luận trên một trang mạng xã hội rằng: “Tôi đang tìm người chết cùng”.

Theo thông tin của truyền thông Nhật Bản, người anh trai cô gái đã đăng nhập vào tài khoản của em mình trên một trang web tự sát và phát hiện nạn nhân đã liên lạc với Shiraishi trước đó.

Trong một camera an ninh, cảnh sát phát hiện nghi phạm và cô gái mất tích đã đi bộ cùng nhau. Cảnh sát địa phương cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ADN để xác nhận lại danh tính các nạn nhân.

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